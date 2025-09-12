Ajedrez. España: Jugadores israelíes se retiran de un torneo porque les prohíben competir con su bandera

Itongadol/Agencia AJN.- Pese a que la semana pasada los organizadores del torneo habían anunciado que habían cambiado de opinión y les permitirían competir con su bandera, finalmente los siete ajedrecistas israelíes inscritos para el Abierto de Sestao, que comenzó hoy, decidieron retirarse del evento porque les reimpusieron la prohibición de identificarse como tales.

«Uno tras otro se fueron retirando y finalmente el último, esta misma mañana, decidió no venir», declaró Miguel Ángel Olmo, presidente del Club de Ajedrez de Sestao.

«Hemos actuado conforme la normativa internacional, los invitamos a no participar y les agradecemos su decisión», añadió, pese a que la semana pasada, la Federación Internacional de Ajedrez había rechazado tal posibilidad.

«La FIDE no tenía conocimiento previo de esta decisión, no tomó ninguna decisión al respecto ni fue consultada por los organizadores», dijo en esa oportunidad.

Luego enfatizó que condena enérgicamente cualquier forma de discriminación, incluida la basada en la nacionalidad y la bandera.

A diferencia de los jugadores rusos y bielorrusos, que desde 2022 se han visto obligados a competir sin sus colores nacionales debido a sanciones por la guerra en Ucrania, los israelíes no están sujetos a tales restricciones.

«Respetamos el reglamento de la Federación Internacional de Ajedrez para los torneos abiertos, pero también tenemos convicciones: hemos trabajado para encontrar una solución pacífica, informándoles a los jugadores y al público, y creemos que hemos conseguido nuestro objetivo», afirmó el club en un comunicado.

Entidades locales habían organizado manifestaciones en apoyo a los palestinos, que el club acogió con agrado.