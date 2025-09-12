La ONU respalda iniciativa francesa y saudí que aboga por solución de dos Estados al conflicto árabe israelí: Argentina se opuso

Itongadol/Agencia AJN.- La Asamblea General de la ONU aprobó este viernes la declaración impulsada por Francia y Arabia Saudita en la que se pide apoyo a la solución de dos Estados.

La propuesta recibió el apoyo de 142 países y la oposición de diez, entre ellos Estados Unidos, Argentina y Hungría.

La propuesta, aprobada en la conferencia de Nueva York hace aproximadamente dos meses, presenta los pasos para el establecimiento de un Estado palestino.

Como parte de la propuesta, se redactó un documento de acción que, según sus impulsores, buscaba delinear una vía «irreversible» para el establecimiento de un Estado palestino.

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, reaccionó con dureza a la resolución, calificándola de «hueca» e ignorando por completo la realidad.

«Es evidente que se trata de una recompensa al terrorismo y no de un paso hacia la paz», declaró.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina celebró la adopción del plan por la Asamblea General de la ONU por una abrumadora mayoría.

«Instamos a todos los países que adoptaron el plan a que presionen a Israel para que logre un alto el fuego en Gaza, el fin de la hambruna, la prevención del desplazamiento forzado de palestinos, la liberación de prisioneros y rehenes, y a que utilicen todos los medios para poner fin a la ocupación colonial israelí, garantizar los derechos legítimos del pueblo palestino e implementar la solución de dos Estados», declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.