La cooperación militar entre Marruecos e Israel no hace más que aumentar

Itongadol/Agencia AJN.- Un análisis de las cifras del «Clash Report» sobre la cooperación en seguridad entre Marruecos e Israel entre 2020 y 2025 arrojan datos sorprendentes.

En 2023, Israel se convirtió en el tercer socio de seguridad más importante de Marruecos, después de Estados Unidos y Francia.

La brecha entre Francia e Israel se está acortando rápidamente y es probable que, en pocos años, Israel supere a Francia como el favorito de los israelíes, que recientemente han caído en desgracia.

El informe publicado:

Como puede observarse, la primera cooperación en materia de seguridad entre Israel y Marruecos comenzó en 2020, cuando este último adquirió tres vehículos aéreos no tripulados Haroon por un valor total aproximado de 50 millones de dólares.

Estos vehículos están destinados a proporcionar al ejército marroquí información de inteligencia en tiempo real sobre todo lo que ocurre en el Sáhara Occidental.

En 2022, Marruecos adquirió misiles Barak a Israel por un valor total de 500 millones de dólares.

En 2023, Marruecos adquirió sistemas de artillería por un valor aproximado de 150 millones de dólares.

El verdadero avance se produjo en 2024, cuando Marruecos adquirió un satélite espía Ofek de Israel, incluyendo su equipo, por un valor total de mil millones de dólares.

En 2025, la fructífera cooperación con Marruecos continuó cuando este decidió adquirir sistemas de artillería, desbancando a los franceses que les habían suministrado sistemas similares.

Los marroquíes también adquirieron misiles de crucero de precisión del modelo Extra y otros equipos militares.

Sin duda, los franceses tienen motivos para no permitir que los proveedores israelíes de equipo militar aparezcan en París, porque les están «robando» clientes.