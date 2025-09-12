Opinión. Sacar a la aliá del barro

Itongadol (Por Tzvi Fishman/Arutz Sheva).- Este agosto, una cifra histórica de 1.000 nuevos olim llegó en vuelos de aliá de Nefesh B’Nefesh (NBN) desde Norteamérica. Los recién llegados fueron recibidos con gran fanfarria en el aeropuerto Ben Gurión, con música alegre, canciones en hebreo, ramos de flores, equipos de filmación y funcionarios de NBN y del gobierno sonriendo ampliamente. Los radiantes recién llegados guiarán el camino a otros 2.000 nuevos olim que, si D’s quiere, se aventurarán a Israel este año.

Sin embargo, aunque todos están contentos con la llegada de cada nuevo judío a Israel, el hecho es que estos nuevos pioneros idealistas son el mismo número, 2.500-3.500, que hacen aliá cada año, llueva o haga sol. Las llegadas de agosto simplemente se han agrupado en un festival mediático de aliá veraniego. E incluso si llegaran otros mil, dos mil o incluso cinco mil, la cifra empalidece en comparación con los millones que aún languidecen en las diásporas, ahora deslucidas pero aparentemente todavía doradas, de los Estados Unidos y Canadá.

Esto no es para culpar a Nefesh B’Nefesh. Lejos de eso. Son sumamente dedicados. La triste verdad es que desde la fundación del Estado judío, la mayoría de los judíos de América del Norte, y de las tierras prósperas de Occidente en general, no han podido renunciar a sus buenas y familiares vidas por los desafíos e incertidumbres de vivir en Israel.

Desde la creación de Medinat Israel en 1948 hasta la Guerra de los Seis Días, bajo los auspicios de la Agencia Judía, la inmigración a Israel desde América del Norte siguió siendo mínima. La Oficina Central de Estadísticas de Israel informa que 659 judíos hicieron aliá en 1948 desde los Estados Unidos y Canadá; 888 en 1950; y 616 en 1951. A lo largo de la década de 1950, la cantidad anual rondó los 300-400 olim.

Durante la década de 1960, bajo el auspicio de la Agencia Judía y debido al entusiasmo tras la Guerra de los Seis Días, la cifra aumentó a la impresionante cifra de 7.000 en 1970. Sin embargo, a lo largo de la década de 1970, una tendencia inversa redujo la cantidad anual de inmigrantes a 2.550 en 1980. Antes de hacer aliá en 1984, trabajaba en el Departamento de Relaciones Públicas del Centro de Inmigración de Israel en Nueva York, la oficina de la Agencia Judía encargada de la inmigración desde Norteamérica. En 1982 enviamos a 2.934 judíos a Israel, 3.806 en 1983 y 2.827 en 1984. Durante los siguientes 18 años, las cifras volvieron a descender a un promedio que oscilaba entre los 2.500 y 1.300 nuevos olim al año.

En 2002, en parte debido a esa disminución, Nefesh B’Nefesh asumió las operaciones de la aliá desde Norteamérica. Liderados por el santo benefactor de Florida Tony Gilbart y el diligente rabino Yehoshua Fass, de Boca Raton, establecieron la nueva organización como «una empresa con corazón». Durante sus primeros veinte años de operaciones, mantuvieron el número de aliá en un promedio de 2.500 olim al año, pero su éxito fue aún mayor. Si bien las cifras anuales de llegadas se mantuvieron prácticamente iguales, Nefesh B’Nefesh logró retener a los nuevos olim en Israel, mientras que en el pasado una gran proporción de inmigrantes descontentos regresaba a sus viejas comunidades en Norteamérica.

Alentados por la alarma por el coronavirus, en 2021 se alcanzó un máximo histórico con 4.400 judíos que llegaron a establecerse en Israel. Lamentablemente, esa cifra sigue siendo una gota en el océano: un 0,06% anual de los judíos de Norteamérica. En los últimos años, el número de nuevos olim descendió a un promedio de 3.500 provenientes de las tierras del béisbol y el hockey. Las cifras de Europa son igualmente bajas. En cuanto a Rusia y Ucrania, ¡más del 60% de los recién llegados no son judíos!

¿Debemos simplemente encogernos de hombros ante estas estadísticas desalentadoras y seguir como siempre? ¡No! ¡Israel está en guerra! ¡Las vidas de los judíos están amenazadas en todo el mundo! Y mientras Israel se vea obligado a continuar su batalla contra los enemigos que se levantan contra él, la situación del judaísmo mundial empeorará; eso, amigos míos, es seguro.

En la Conferencia de Aliá de Emergencia del año pasado, muchos veteranos activistas expresaron la opinión que las diversas y bienintencionadas agencias de aliá no pueden realizar la labor necesaria solas. Existe una necesidad apremiante de cambiar las concepciones del pasado que no han logrado atraer a nuestros hermanos de Occidente. Hashem ha puesto la tierra a hervir bajo los pies del judaísmo de la Diáspora, pero necesita un impulso adicional (conocido como «hishtadlut») de nuestra parte.

Debemos comenzar a construir centros de absorción de emergencia para albergar a los judíos que pronto huirán de los focos de odio a los judíos en todo el mundo.

Debemos construir atractivas «ciudades de aliá» en todo el país para convencer a los olim occidentales de que son deseados.

Tenemos que enviar batallones de enérgicos “comandos de aliá” llenos de visión y fe en la Misión Histórica de Am Israel a las comunidades judías de todo el mundo para decirles directamente que el exilio ha terminado. ¡Para decirles que no hay futuro para una vida judía en tierras gentiles! Para despertar a sus rabinos y líderes de organizaciones judías al hecho discernible que ha llegado el momento de hacer las maletas y volver a casa.

Debemos dejar de esperar pasivamente que el coronavirus y el antisemitismo traigan a nuestro pueblo de vuelta a la Tierra Prometida. Se necesita un enfoque mucho más agresivo para la aliá.

Se debe enviar inmediatamente un grupo independiente de “comandos de aliá” a todas las diásporas restantes. Decenas de “soldados de aliá” de emergencia deben estar en el aire lo antes posible. Si las arcas del gobierno de Israel, mermadas por el enorme costo de la guerra, no pueden financiar la campaña de rescate, entonces Nefesh B’Nefesh, la Agencia Judía, la OSM y organizaciones sionistas aliadas como el KKL deben asignar fondos de su enorme presupuesto total de miles de millones de dólares para que activistas de base con voces estridentes y energía viva sean los sementales que saquen el carro roto del barro.

Al mismo tiempo, es necesario encontrar a otros iluminados Tony Gelbart que ayuden a financiar esta vital iniciativa nacional. En este momento crucial, cuando la renacida Nación de Israel se ve envuelta en una guerra de supervivencia, deben implementarse soluciones nuevas y mejoradas para traer a nuestro pueblo a casa. Si no es ahora, ¿cuándo?