Gaza: nuevos nombramientos de comandantes en Hamás

Itongadol/Agencia AJN.- El ala militar del palestino Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza designó reemplazos para comandantes y comandantes de batallón.

La cúpula del ala militar:

1. El jefe del ala militar es, como se informó previamente, Izz ad-Din Haddad, conocido como Abu “Tzuhaib”.

2. Ra’ed Sa’d, jefe de la división de producción de armas del ala militar, actualmente considerado la mano derecha de Izz ad-Din Haddad en el ala militar.

Comandantes:

3. La Brigada del Norte de Gaza, en sustitución de Izz ad-Din Haddad, está Muhammad Odeh, quien también ocupa el cargo de “Jefe del Departamento de Inteligencia Militar” de las Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, considerado una de las últimas figuras de alto rango que participaron en la masacre del 7 de octubre.

4. El nuevo Comandante de la Brigada de la Ciudad de Gaza es el terrorista Muhand Rajab, de 43 años, residente del barrio de Tel Al-Hawa en la Ciudad de Gaza, quien ascendió en la jerarquía, una figura poco conocida en los medios.

5. Imad Akel, jefe del Frente Interno en el ala militar, ascendió en la jerarquía.

Bajo el liderazgo del ala militar bajo el mando de Izz ad-Din Haddad y su mano derecha, Ra’ad Sa’d, varios terroristas que han ascendido en la jerarquía han sido nombrados recientemente comandantes de batallón y pelotón, así como otros puestos clave de rango bajo a medio. La mayoría de ellos son nombres poco conocidos en los medios.