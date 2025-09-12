España. Canciller cita a la encargada de negocios israelí por la acusación a Sánchez de “amenazas genocidas”

Itongadol/Agencia AJN.- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, citó a la encargada de negocios israelí, Dana Erlich, actualmente a cargo de la embajada en Madrid, para rechazar un tuit sobre España de la Oficina del Primer Ministro, Benjamin Netanyahu.

Es que el jueves acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de proferir “amenazas genocidas” por haber lamentado no contar con bombas atómicas para frenar a Israel.

Netanyahu le respondió: «Es una amenaza genocida contra el único Estado judío. Parece que la Inquisición española, la expulsión de los judíos de España y el asesinato sistemático y masivo de judíos en la Shoá no le bastan a Sánchez. ¡Increíble!».

Sánchez, quien actualmente lidia con escándalos de corrupción que involucran a sus allegados, se ha posicionado durante los últimos dos años como uno de los líderes de la línea antiisraelí en la Unión Europea y fue uno de los primeros líderes europeos de alto rango en criticar la respuesta de Israel en Gaza tras el ataque terrorista del 7 de Octubre. En el último año, ha liderado los intentos de imponerle sanciones.

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa’ar, respondió a las medidas españolas prohibiendo la entrada a Israel de dos ministras españolas que se habían expresado enérgicamente contra Israel, una de los cuales incluso justificó la Masacre del 7 de Octubre.

«El intento del corrupto gobierno de Sánchez de distraer la atención de sus graves escándalos de corrupción mediante continuos ataques antiisraelíes y antisemitas es evidente. El activismo obsesivo del actual gobierno español contra Israel se destaca en el contexto de sus vínculos con gobiernos tiránicos y siniestros, desde el régimen de Irán hasta el gobierno de Maduro en Venezuela», declaró.

Saar aseguró que las las políticas antiisraelíes de Sánchez son antisemitas.