El nuevo jefe de inteligencia de las IDF afirmó que los esfuerzos deben dirigirse a la misión ‘‘urgente’’ de devolver a los rehenes

Itongadol.- El jefe entrante de la Dirección de Inteligencia Militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF), el general de división Shlomi Binder, aseguró que el país debe dedicar sus esfuerzos de inteligencia a devolver a los rehenes retenidos por Hamás en la Franja de Gaza, mientras se prepara para una escalada en el norte.

En referencia al presente, Binder expresó: ‘‘Estamos en medio de una guerra justa, una [guerra] dura y larga, que puede ampliarse, y seguiremos esforzándonos por alcanzar sus objetivos’’.

El militar hizo hincapié en que deben ‘‘dedicar nuestros esfuerzos a devolver a los 109 rehenes de la Franja de Gaza. Es una misión nacional, ética, de máxima importancia y urgente’’.

‘‘Debemos seguir aumentando nuestra preparación para la campaña que se amplía en el norte, y construir un buen [cuadro] de inteligencia para la defensa y el ataque, y para escenarios más distantes, como ha demostrado recientemente esta dirección’’, sostuvo.

Además de luchar y prepararse para la escalada, Binder remarcó que la Dirección de Inteligencia también tendrá que investigarse a sí misma, enmendar y mejorar a partir de sus errores.

‘‘Donde hayamos fallado, tendremos que investigar y mejorar; donde hayamos cometido errores, aprenderemos y cambiaremos; donde se hayan abierto fracturas, por grandes que sean, insistiremos para arreglarlas y arrepentirnos’’, añadió el nuevo jefe de inteligencia.

Finalmente, Binder concluyó que ‘‘el pueblo israelí no tiene otro país, el Estado de Israel no tiene otra IDF, y la IDF no tiene otra Dirección de Inteligencia’’.