El guiño de Trump a Hassan Sajwani, el empresario emiratí que causa furor en las redes por el acuerdo con Israel

Itongadol/Agencia AJN.- El acuerdo entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos anunciado a mediados del mes pasado sigue dejando tela para cortar. El tercer involucrado en las negociaciones, y quien anunció el histórico acuerdo, fue Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos de América.

El impacto de la noticia tuvo su rápida reacción en las redes sociales, sobre todo en Twitter, donde políticos, empresarios, personalidades de la cultura y la diplomacia conviven con el público general, y donde se mide el termómetro del clima social en cada rincón del mundo. Uno de los personajes que surgió de esta red a partir del acuerdo fue el empresario Hassan Sajwani, quien comenzó a recibir apoyo por sus mensajes pro-israelíes y optimistas por el acuerdo, compartiendo constantemente muestras de afecto hacia el pueblo israelí y celebrando el avance diplomático.

I have no personal interest with Mr. Trump, nor I am an American, but this gesture really moved me !! Thank you @realDonaldTrump for being kind to her! pic.twitter.com/wFCnG7qIp8

— حسن سجواني 🇦🇪 Hassan Sajwani (@HSajwanization) September 4, 2020