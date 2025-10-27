El cuerpo de otro rehén asesinado fue trasladado a Israel para su identificación

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron el traslado desde la Franja de Gaza de un féretro que contendría los restos de un rehén israelí asesinado. El cuerpo fue entregado por Hamás sin proporcionar información sobre su identidad y, tras ser recibido por las FDI, fue llevado de regreso a territorio israelí.

Según el procedimiento habitual, el féretro está siendo escoltado por la policía hacia el Instituto Nacional de Medicina Forense en Abu Kabir, en Tel Aviv, donde expertos realizarán las pruebas necesarias para confirmar la identidad de la víctima. Este proceso podría extenderse hasta dos días, según indicaron las autoridades.

Las FDI no han revelado si la recuperación del cuerpo fue parte de un intercambio coordinado o resultado de una operación militar en curso dentro de Gaza. Tampoco se brindaron detalles sobre el lugar exacto del hallazgo ni sobre las condiciones en las que fueron encontrados los restos.

De confirmarse que el cuerpo pertenece a uno de los rehenes israelíes aún retenidos por Hamás, la cifra de cautivos fallecidos cuyos restos permanecen en Gaza se reduciría a 12. La recuperación de cuerpos se ha convertido en uno de los principales objetivos humanitarios del gobierno israelí, junto con la exigencia de liberar a los rehenes que continúan con vida.

Fuentes del gabinete de seguridad israelí señalaron que el proceso de identificación se lleva a cabo con la máxima cautela y respeto hacia las familias, que son notificadas únicamente una vez que las pruebas de ADN y otros exámenes forenses confirman sin lugar a dudas la identidad.

El traslado del féretro ocurre en un contexto de creciente presión pública para lograr el regreso de todos los rehenes, vivos o fallecidos, mientras continúan las operaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel dentro de la Franja y las negociaciones internacionales mediadas por Egipto y Qatar permanecen estancadas.