Israel: Disputa interna en el Likud retrasa las negociaciones para la coalición en el Congreso Sionista Mundial

Itongadol.- Una disputa interna entre facciones del Likud Mundial está obstaculizando la capacidad de otras listas del Congreso Sionista Mundial para desarrollar acuerdos de coalición para puestos en las instituciones nacionales de Israel, con dos facciones separadas del Likud negociando los puestos más altos.

La facción del Likud Mundial está encabezada por el presidente de la Organización Sionista Mundial, Yaakov Hagoel, y la facción del Likud Israel está liderada por el ministro de Cultura y Deportes, Miki Zohar. Ambos son candidatos al liderazgo del Likud Mundial y se acusan mutuamente de retrasar la Conferencia y las elecciones del Likud Mundial debido al supuesto temor del otro a perder.

Sin embargo, fue Zohar quien el viernes presionó para que se celebraran elecciones antes de que comenzara el WZC el martes, según una declaración de la presidenta del Comité Electoral del Likud Mundial, Sara Frish. Frish afirmó que Hagoel World Likud había rechazado la convocatoria el domingo, alegando su preocupación por la precipitación del proceso.

Este retraso es el último de una serie de aplazamientos de la conferencia y disputas sobre el proceso. Muchos delegados de Israel y la diáspora han secundado la petición de Zohar de celebrar elecciones, en medio de la preocupación por las negociaciones de la WZC.

Frish dijo en una declaración del domingo a los líderes del movimiento que no habría elecciones el lunes, pero argumentó que no había ningún obstáculo para celebrar la conferencia. El comité era un organismo que regulaba los procedimientos y no un poder judicial que pudiera obligar al Likud Mundial a celebrar elecciones, pero Frish dijo que el Comité Electoral estaba listo para abrir las urnas tan pronto como se solicitara.

El Likud Mundial había afirmado el domingo que apresurar el proceso democrático planteaba problemas, ya que perjudicaría la capacidad de participación de los delegados.

Zohar alegó que la facción de Hagoel estaba impidiendo las elecciones debido a su debilitada posición en el movimiento, una situación corroborada por otras fuentes dentro del WZC. Según se informa, los aliados de Hagoel han vacilado entre facciones, lo que ha culminado en la afirmación de Zohar de que el diputado David Bitan se presenta con él. Un portavoz de Hagoel negó que esto fuera así. El portavoz de Bitan no respondió a las solicitudes de comentarios. Según se informa, el primer ministro Benjamin Netanyahu también ha respaldado la candidatura de Zohar al liderazgo.

La falta de elecciones y las negociaciones de coalición del WZC se han complicado mutuamente, y la oficina de Zohar advirtió que las disputas internas ponen al Likud en una posición de negociación comprometida.

«Los miembros del Likud Mundial me están exigiendo que participe en las negociaciones sobre la celebración de la conferencia, pero no estoy dispuesto a ceder ante tal chantaje», afirmó Zohar. «El Likud Mundial no es una empresa comercial, sino una empresa sionista, y es importante para conectar con la diáspora judía. El intento de posponer la conferencia es contrario al camino del movimiento Likud, no es el camino del movimiento Betar, y la Conferencia Mundial del Likud debe celebrarse lo antes posible».

La Octava Conferencia Mundial del Likud estaba prevista para el 14 de agosto, pero se retrasó hasta septiembre para adaptarse a las elecciones de la Organización Sionista Mundial en Francia. Al mismo tiempo, surgieron disputas sobre el proceso electoral del Likud. El Likud Mundial deseaba por primera vez votos electrónicos anónimos, mientras que Zohar quería una votación abierta. Zohar alegó que las ramas de algunos países no eran órganos oficiales del Likud.

Los delegados también estaban en desacuerdo, ya que algunos habían sido presentados en virtud de su cargo. Hubo más desacuerdos sobre quién representaría a la Organización Sionista de América en la conferencia.

Las disputas legales retrasaron la conferencia, pero fueron resueltas por el Tribunal del Likud de Israel el 8 de octubre, según Frish. La conferencia estaba prevista para el 19 de octubre y finalmente se publicó una lista de candidatos. El día antes de la conferencia, el Likud Mundial anunció otra solicitud de aplazamiento.