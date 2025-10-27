Conmovedor mensaje de la ex rehén Noa Argamani: “Te prometo llevar tu espíritu conmigo por el resto de mi vida”

Itongadol.- La ex rehén israelí Noa Argamani, liberada tras pasar un año de cautiverio en la Franja de Gaza, dedicó un emotivo mensaje a Yossi Sharabi, su compañero durante la cautividad, cuyo cuerpo fue devuelto recientemente a Israel y enterrado en el kibutz Be’eri.

En una carta leída durante la ceremonia, Argamani recordó los meses compartidos con Yossi en manos de Hamás y describió el profundo vínculo que forjaron mientras intentaban mantener la esperanza de regresar a casa.

“Yossi, han pasado 655 días desde aquel día maldito, y recién ahora ha llegado el momento de enterrarte con honor en la tierra de Israel”, escribió.

“Durante todo el tiempo que pasamos juntos en cautiverio, compartimos tantas experiencias de nuestros viajes por el mundo, descubrimos pasiones comunes e imaginamos cómo saldríamos de Gaza, regresaríamos a nuestras familias y cumpliríamos todos nuestros sueños.”

“Me hablaste de tu familia increíble, que luego también se convirtió en la mía. Me hablaste de Nira y de tus hijas, y siempre lo hacías con tanta admiración. A partir de tus historias, no podía esperar para conocerlas. Me contaste sobre tus hermanos, tus hermanas y tu madre, y me prometiste que cuando volviéramos me traerías el famoso jachnun que todos esperan cada sábado.”

“Pero en un solo momento, cuando la casa en la que estábamos explotó, todos esos sueños desaparecieron. Ese día me acompañará hasta mi último aliento. Nunca entenderé por qué, por qué yo estoy aquí y tú no.”

“Los tres estábamos sentados uno al lado del otro: tú, Itay y yo. Y ahora estoy aquí, en el cementerio de Be’eri, donde ambos descansan bajo la tierra.”

“Intenté todo para salvarte, Yossi, pero ya era demasiado tarde. Lo siento mucho. Gracias por el tiempo que compartimos, por estar a mi lado en los momentos más difíciles y por sostenerme cuando me derrumbaba. Gracias por enseñarme lo que realmente significan la humildad y la unidad.”

“Te prometo llevar tu espíritu y tu camino conmigo por el resto de mi vida. Gracias por todo.”

El mensaje de Argamani, profundamente conmovedor, fue recibido con lágrimas y aplausos por los asistentes. Su testimonio volvió a reflejar el dolor que atraviesan los sobrevivientes y las familias de los rehenes asesinados, así como la unión y fortaleza que persisten en las comunidades afectadas por la masacre del 7 de octubre y la prolongada guerra en Gaza.

Yossi Sharabi fue secuestrado por Hamás durante el ataque al kibutz Be’eri y permaneció en cautiverio hasta su asesinato. Su cuerpo fue devuelto a Israel durante la primera fase del acuerdo mediado por Estados Unidos. En su funeral, el presidente Isaac Herzog pidió perdón en nombre del Estado de Israel y destacó la valentía y el espíritu del kibutz, símbolo del dolor y la resiliencia del país.