Las Fuerzas de Defensa de Israel eliminaron a dos miembros de Hezbollah en un ataque aéreo en el sur del Líbano

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron haber llevado a cabo un ataque aéreo en la zona de al-Biyad, en el sur del Líbano, en el que fueron eliminados dos operativos de Hezbollah que participaban en la reconstrucción de infraestructura terrorista de la organización en esa región.

Según el comunicado militar, los abatidos fueron identificados como Hussein Ibrahim Suleiman, integrante de la fuerza de élite Radwan de Hezbollah, y Hassan Ibrahim Suleiman. Ambos, de acuerdo con la información difundida por las FDI, estaban implicados en actividades para reconstituir capacidades operativas de la milicia y preparar nuevos ataques contra territorio israelí.

“El ataque eliminó a terroristas que estaban involucrados en la promoción de acciones hostiles contra el Estado de Israel y fueron abatidos mientras trabajaban en la reconstrucción de una infraestructura terrorista”, indicó el comunicado.

Las Fuerzas de Defensa de Israel añadieron que “las acciones de estos terroristas representaban una amenaza directa para el Estado de Israel y sus ciudadanos, además de constituir una violación de los entendimientos existentes entre Israel y Líbano”.

El ataque se produce en el marco de una serie de operaciones focalizadas que Israel ha intensificado en las últimas semanas contra objetivos de Hezbollah en el sur del Líbano, en respuesta a los constantes lanzamientos de cohetes y drones hacia el norte israelí. Fuentes de defensa señalan que la organización libanesa ha intentado reconstruir posiciones destruidas por los bombardeos israelíes y restablecer sus capacidades en la frontera, lo que ha llevado a las FDI a mantener la presión operativa en la zona.