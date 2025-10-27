Guardias del Ministerio de Defensa israelí frustran intento de contrabando de armas en un puesto de control de Cisjordania

Itongadol.- Guardias de seguridad del Ministerio de Defensa de Israel frustraron este lunes por la noche un intento de contrabandear dos pistolas desde Cisjordania hacia territorio israelí, en un operativo que evitó la posible entrada de armas destinadas a actividades terroristas.

Según el comunicado oficial, el incidente ocurrió en el puesto de control de Metzadot Yehuda, ubicado en el sur de Cisjordania, una zona donde en los últimos meses se han registrado múltiples intentos de infiltración y contrabando. El vehículo involucrado despertó las sospechas de los guardias por su comportamiento inusual y la respuesta evasiva del conductor durante la inspección rutinaria.

Tras una revisión más exhaustiva, los agentes descubrieron dos pistolas ocultas dentro del chasis del automóvil, un método frecuentemente utilizado por redes de contrabando vinculadas a organizaciones terroristas activas en la región.

El conductor fue detenido en el lugar y, junto con las armas, entregado a la Policía israelí para ser interrogado. Los servicios de seguridad investigan ahora si el sospechoso actuaba solo o formaba parte de una red más amplia dedicada al tráfico de armas desde Cisjordania hacia Israel.

Fuentes de defensa señalaron que el hallazgo refuerza la necesidad de mantener una vigilancia constante en los cruces y carreteras del sur de Cisjordania, donde las fuerzas israelíes han incrementado la supervisión ante el aumento de intentos de contrabando de armas, explosivos y municiones en las últimas semanas.

El Ministerio de Defensa destacó la “rápida y profesional actuación de los guardias”, que permitió evitar la entrada de las armas y prevenir un posible atentado o acto delictivo dentro del territorio israelí.