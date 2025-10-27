La Cruz Roja entregó a las Fuerzas de Defensa de Israel el cuerpo de un rehén asesinado por Hamás

Itongadol.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron que la Cruz Roja Internacional ya recogió el féretro con el cuerpo de un rehén israelí asesinado por Hamás en la Franja de Gaza y que actualmente se encuentra trasladándolo hacia las tropas israelíes dentro del enclave.

Según el comunicado militar, la organización humanitaria notificó a las FDI que recibió el ataúd de manos de representantes de Hamás en Gaza City, tras lo cual se dirigió al punto de encuentro acordado con las fuerzas israelíes en el norte del territorio. En el lugar se realizará una breve ceremonia encabezada por un rabino militar, antes de que el cuerpo sea trasladado a Israel para su identificación formal.

Horas antes, Hamás había confirmado su intención de entregar el cuerpo de un rehén asesinado a las 21:00 horas, en cumplimiento parcial de las exigencias internacionales. Israel se preparó para recibir el féretro e iniciar el proceso de identificación, mientras continúa la presión diplomática para que el grupo terrorista devuelva los restos de todos los cautivos fallecidos.

De acuerdo con el medio Asharq Al-Awsat, Hamás notificó a los mediadores que puede localizar los cuerpos de entre 7 y 9 rehenes muertos, sepultados bajo los escombros en distintas zonas de Gaza. La inteligencia israelí sostiene que el grupo conoce la ubicación de al menos ocho de ellos, aunque podría tener dificultades para recuperar otros cinco cuerpos.

El domingo, Israel autorizó operaciones conjuntas de búsqueda en áreas bajo control de las FDI, más allá de la llamada “línea amarilla”, permitiendo la participación de representantes de Hamás y de la Cruz Roja Internacional. Según fuentes de Al Arabiya y Al Jazeera, los equipos —compuestos por miembros de Hamás, delegados de la Cruz Roja y técnicos egipcios— ya operan en Rafah y se espera que amplíen sus actividades hacia Gaza City.

En paralelo, el presidente estadounidense Donald Trump otorgó a Hamás un plazo de 48 horas para avanzar en la devolución de los cuerpos de los rehenes, advirtiendo que “otros países involucrados en esta GRAN PAZ tomarán medidas” si no se concreta el proceso.

“Algunos cuerpos son difíciles de alcanzar, pero otros pueden ser devueltos ahora, y por alguna razón no lo hacen”, afirmó Trump, señalando que su advertencia de trato justo “solo aplica si cumplen con sus obligaciones”. Añadió: “Veamos qué hacen en las próximas 48 horas. Estoy observando esto muy de cerca.”

Con esta entrega, Israel espera que Hamás retome el proceso de devolución de cuerpos de rehenes fallecidos, una de las condiciones clave para reactivar las negociaciones mediadas por Estados Unidos, Egipto y Qatar.