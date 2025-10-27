Las startups israelíes impulsan la economía de Nueva York con un impacto de 19.500 millones de dólares

Itongadol.- Las startups fundadas por israelíes en el estado de Nueva York generaron un impacto económico de 19.500 millones de dólares, según el New York–Israel Economic Impact Report 2025. El informe, una actualización del estudio publicado en 2019, identificó 648 empresas fundadas por israelíes que operan en Nueva York, las cuales crearon más de 57.000 empleos y 8.600 millones de dólares en salarios solo durante 2024. En conjunto, estas compañías añadieron 13.300 millones de dólares en valor a la economía estatal.

“El informe confirma que los fundadores israelíes siguen siendo indispensables para Nueva York”, destacó Aaron Kaplowitz, presidente de la U.S.-Israel Business Alliance (USIBA). “Además de generar empleos locales y aportar ingresos a las comunidades, los israelíes son clave para impulsar la economía de la innovación del estado”, añadió.

Aunque el estudio abarca todo el territorio estatal, la mayor concentración de actividad se da en la ciudad de Nueva York, donde operan 590 de estas empresas. En conjunto, sostuvieron más de 50.000 empleos, generaron 8.100 millones de dólares en salarios y 17.900 millones en producción bruta durante el último año. La ciudad también alberga 20 unicornios fundados por israelíes, entre ellos BigID (valuada en 1.200 millones), Fireblocks (8.000 millones) y Wiz, consolidándose como sede global o estadounidense de estas firmas.

“Cuando los emprendedores tecnológicos israelíes piensan en ingresar al mercado estadounidense o expandirse globalmente, Nueva York suele estar en primer lugar”, afirmó Kaplowitz. “Esa atracción cosmopolita se traduce en más empleos locales y más dinero circulando en la economía de la ciudad.”

El estudio compara la evolución desde 2019, antes de la pandemia de COVID-19 y del actual conflicto entre Israel y Hamás. A pesar de esos desafíos, el número de startups israelíes en el estado creció de 506 a 648, generando miles de nuevos empleos y cuadruplicando la cantidad de unicornios.

“Los fundadores israelíes han enfrentado condiciones económicas adversas en los últimos años, desde la pandemia hasta las tensiones geopolíticas”, concluyó Kaplowitz. “Sin embargo, los israelíes tienen una capacidad única para transformar los desafíos en oportunidades, y los datos muestran que esa resiliencia también beneficia a los neoyorquinos.”

La U.S.-Israel Business Alliance se dedica a promover vínculos económicos entre Israel y los estados de EE. UU., organizando misiones de desarrollo económico y facilitando la adopción de tecnologías israelíes en comunidades locales. El informe fue elaborado por la consultora independiente ABLE Operations, y considera “empresa fundada por israelíes” a toda aquella con al menos un cofundador que haya crecido en Israel.

Fuente: CTech.