Israel distingue a 14 agentes destacados del Servicio de Seguridad General

Itongadol/Agencia AJN.- En un acto en la Residencia Presidencial, el presidente de Israel, Isaac Herzog, y el primer ministro Benjamin Netanyahu les entregaron hoy certificados de excelencia a 14 agentes destacados del Servicio de Seguridad General, en presencia del director del Shin Bet, David Zini.

Los homenajeados son empleados veteranos y jóvenes que desempeñan diversas funciones de forma excepcional, cumpliendo con la misión y los valores de la organización.

«Esta mañana tuvimos la oportunidad de expresar la inmensa gratitud de todo el pueblo israelí a las mujeres y hombres del Shin Bet que luchan por protegernos y preservarnos, y de honrar a las personas más destacadas de la organización; los más excelentes entre los excelentes, los audaces, los decididos y los brillantes entre nuestros hijos e hijas», tuiteó Herzog.

«Durante más de dos años desde el fracaso de los atentados del 7 de Octubre, el Shin Bet ha operado de forma fenomenal, las 24 horas del día, en muchos frentes cruciales. Primero, por el objetivo sagrado que aún no se ha logrado: el regreso de todos nuestros hermanos secuestrados por los asesinos. Queremos verlos a todos de regreso. Segundo, para la derrota de (la organización terrorista palestina) Hamás y nuestros enemigos en todos los frentes de esta guerra tenaz y desafiante», destacó.

«El acuerdo firmado recientemente, liderado por el presidente (estadounidense Donald) Trump, es bienvenido y necesario, pero al mismo tiempo también trae consigo desafíos que el Servicio de Seguridad General deberá enfrentar. El acuerdo ofrece oportunidades políticas sin precedentes que podrían cambiar la realidad de la región de principio a fin. ¡No debemos desaprovechar este momento histórico!», concluyó el Presidente.

«La contribución del Servicio al neutralizar más de 1.200 ataques es increíble y, al mismo tiempo, desconocida. Hemos llegado a una situación en la que tenemos el mayor nivel de alertas que jamás hayamos conocido y el nivel más bajo de ataques realmente llevados a cabo», enfatizó Netanyahu.

«Hoy en día, Israel es considerado, y no es una exageración, la potencia más fuerte de Medio Oriente. Hemos transformado por completo el equilibrio de disuasión y de poder», prosiguió.

«Lo hicimos, ante todo, gracias a la firme postura de nuestro pueblo, nuestros combatientes, nuestros comandantes, todos los servicios de seguridad, y también a las prudentes decisiones que hemos tomado», cerró el primer ministro.