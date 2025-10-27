El exrehén israelí Eli Sharabi inaugura la Semana de la Moda de Tel Aviv

Itongadol/Agencia AJN.- El evento de gala de la Semana de la Moda Israel-Canadá de Tel Aviv brindó un momento particularmente emotivo anoche, cuando el exrehén israelí Eli Sharabi desfiló por la pasarela entre los aplausos del público.

El ex rehén Eli Sharabi ovacionado mientras camina por la pasarela de la Semana de la Moda de Tel Aviv.

Pasó 491 días en cautiverio de los terroristas palestinos de Hamas. 🎗️

— ITON GADOL es Israel y las comunidades judias (@Itongadol) October 27, 2025

También desfilaron familiares de rehenes sobrevivientes y asesinados, entre ellos: Rotem, sobrina de Sharabi; Ayelet, madre del rehén asesinado Yonatan Samerano; Keren, madre de la excautiva Mia Schem; Danny, padre del exrehén Omri Miran; Gaia, hija del exrehén Ofer Calderon; y Shira, hermana del rehén asesinado Ran Gvili.

La noche de gala de la «Semana de la Moda Israel-Canadá Tel Aviv 2025» se realizó por primera vez en la nueva sede de la Sociedad Israel-Canadá en el complejo Kremenetski, con la presencia de la esposa del Presidente del Estado, Michal Herzog, y la conducción de Galit Gutman y Noa Tishbi, conectando la ópera, la moda y la cultura israelí.

La velada se inauguró con una interpretación especial de la canción Od ihie li, interpretada por Shiri Maimon junto con el coro de la Ópera Israelí. Para sorpresa del público, Sharabi y los familiares de rehenes desfilaron por la pasarela al son de la canción.

Gutman dijo: «Para todos los que aún no han regresado: queridas familias, estamos con ustedes hasta el último rehén».

El desfile representó el llamado al regreso de todos los rehenes, hasta el último de ellos, como un símbolo de esperanza, vida, creatividad y orgullo israelí.

Durante la velada se presentaron dos desfiles de moda, cada uno con un concepto diferente.

El primero, «Ell desfile de los corazones», dirigido por el diseñador Omer Yahav, presentó a la nueva generación de la moda israelí: jóvenes y prometedores diseñadores. El desfile estuvo dedicado por completo al «alma, la fuerza y ​​el pilar de nuestra sociedad»: la mujer israelí.

El segundo desfile se centró en la cultura israelí y contó con la participación de 21 diseñadores de todas las religiones y etnias: judíos, árabes, cristianos, musulmanes y drusos. El desfile plasmó las raíces y la rica cultura de la que provienen los diseñadores locales.

Entre las celebridades que desfilaron en ambos desfiles se encontraban Shiri Maimon, Romi Frenkel, Neta Barazani, Neta Alchimister, Roni Dalumi, Assaf Granit, Itay Levy, Taylor Malkov, Nataly Dadon, Shirley Bouganim y muchas más.