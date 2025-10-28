Reservistas israelíes: Hamás simuló el hallazgo del último cuerpo de rehén entregado

Itongadol/Agencia AJN.- La organización terrorista palestina Hamás simuló el hallazgo del último cuerpo de rehén israelí, entregado ayer, ya que lo había llevado de otro lugar, denunciaron reservistas de las Fuerzas de Defensa de Israel.

El Canal 12 de televisión y la Radio del Ejército citaron a soldados estacionados en el este de la Ciudad de Gaza que afirmaron que terroristas de Hamás realizaron excavaciones en esa zona antes de extraer un cuerpo de un edificio cercano y colocarlo en ese hoyo.

Luego cubrieron el cuerpo con tierra y llamaron a la Cruz Roja para que observara su «descubrimiento», afirmaron.

La Radio del Ejército informó que todo el incidente fue filmado por un dron militar.

Anoche, Hamás entregó el cuerpo a la Cruz Roja, cuyos representantes lo llevaron hasta las tropas de las FDI en Gaza. Posteriormente fue trasladado al instituto forense Abu Kabir de Tel Aviv para su identificación.