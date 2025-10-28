Israel elimina a tres terroristas palestinos que planeaban un atentado

Itongadol/Agencia AJN.- Francotiradores de la unidad antiterrorista Yamam de la Gendarmería israelí abatieron esta madrugada a tres terroristas palestinos durante una redada en la aldea de Kafr Qud, cerca de Yenín, en el norte de la Margen Occidental.

La Policía informó que los oficiales operaban en la aldea, siguiendo información proporcionada por el Shin Bet y con apoyo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), para desbaratar una célula terrorista que planeaba un atentado.

Los francotiradores abrieron fuego y abatieron a los terroristas, que habían salido de una cueva.

Poco después, la Fuerza Aérea israelí realizó un ataque contra esa cueva, añadió la Policía.

Las FDI confirmaron el ataque aéreo en la zona de Yenín. Según el portavoz, fue llevado a cabo por la Fuerza Aérea bajo la supervisión del Shin Bet.

Las FDI afirmaron que los francotiradores de Yamam abatieron a dos terroristas palestinos e hirieron a un tercero y que en el ataque la cueva murió el restante.

Previamente, medios palestinos habían informado que fuerzas israelíes habían rodeado una casa en la aldea de Kafr Dan, donde estallaron enfrentamientos con terroristas armados.