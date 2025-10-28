Yemen. ONU: Otro empleado es detenido en un allanamiento de los terroristas hutíes en las oficinas de las Naciones Unidas

Itongadol/Agencia AJN.- Otro empleado de las Naciones Unidas fue detenido el domingo en Yemen, lo que eleva a seis el número de detenidos del organismo mundial en los últimos días, informó ayer un portavoz de la ONU.

La última detención se produjo después de que las fuerzas de seguridad de los terroristas hutíes ingresaran en varias oficinas de las Naciones Unidas en Saná, según Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU.

Añadió que confiscaron equipos y archivos informáticos y de comunicación.

Al menos 59 empleados de la ONU se encuentran arrestados por los terroristas hutíes, según Dujarric, quien condenó las continuas detenciones.

Algunos han estado detenidos durante años, según la ONU.

Cientos de sus empleados permanecen en zonas de Yemen bajo control de los terroristas hutíes, incluyendo un pequeño número de personal internacional, afirmó Farhan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU.

“Nuestra prioridad inmediata es la seguridad y el bienestar de todo el personal de la ONU, lo que incluye asegurar la liberación de los colegas que han sido detenidos arbitrariamente y de los de nuestros socios locales que también se han visto afectados, y evitar nuevas detenciones”, declaró.