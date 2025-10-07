EE.UU | El secretario de Estado Rubio reafirmó ‘‘su apoyo inquebrantable al derecho de Israel a existir’’ y condenó el aumento del antisemitismo

Itongadol.- En un comunicado publicado este martes con motivo del segundo aniversario de la masacre de Hamás del 7 de octubre de 2023, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró que Washington “reafirma su apoyo inquebrantable al derecho de Israel a existir, a defenderse y a garantizar la seguridad de su pueblo”.

“Mientras Estados Unidos conmemora este trágico aniversario y rinde homenaje a las víctimas, renovamos nuestra determinación de prevenir que tal maldad vuelva a ocurrir”, expresó Rubio.

Asimismo, el principal diplomático estadounidense destacó a los dos ciudadanos estadounidenses —Omer Neutra e Itay Chen— que se encuentran entre los 48 rehenes que todavía están retenidos en Gaza, y elogió el plan del presidente Trump para poner fin a la guerra en la Franja y avanzar hacia una paz “generacional” en la región.

A su vez, Rubio advirtió que “desde el 7 de octubre de 2023, también fuimos testigos de un preocupante aumento del antisemitismo que amenaza a las comunidades judías en todo el mundo”.

“Como dije, no puede haber compromiso con el antisemitismo. Continuamos condenando todos los actos de terrorismo y antisemitismo contra Israel, y hacemos un llamado a la comunidad internacional para que se solidarice con Israel durante este doloroso aniversario”, concluyó el secretario de Estado.