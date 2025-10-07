Inicio LATINOAMERICA A dos años de la masacre de Hamás, Milei exigió “la pronta recuperación de todos los secuestrados, donde hay cuatro argentinos”

A dos años de la masacre de Hamás, Milei exigió “la pronta recuperación de todos los secuestrados, donde hay cuatro argentinos”

Por Iton Gadol
Itongadol/Agencia AJN.- A dos años de la masacre de Hamás, el presidente argentino, Javier Milei, rindió ayer “un homenaje a las víctimas del 7 de octubre”, y exigió la pronta recuperación incondicional de todos los secuestrados, donde hay cuatro argentinos”.

“Israel es el bastión de Occidente, y por eso los terroristas y la izquierda, paradójicamente, están juntos. Porque saben que rompiendo a Israel destruyen el mundo occidental, basado en la cultura judeocristiana. Por eso bancamos a Israel, porque es lo justo, pero sobre todo, porque Israel es el bastión de Occidente”, agregó el mandatario argentino en el marco su show en el Movistar Arena, donde presentó un libro e interpretó una serie de canciones.

Además, Milei hizo referencia a la ola creciente de antisemitismo en todo el mundo y mencionó “las dos tremendas heridas que tenemos en la Argentina, con los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel”.

Asimismo, Milei condenó el reciente ataque antisemita en la Ciudad de Buenos Aires a Michelle Schmukler y su pequeño hijo en vísperas de la festividad judía de Sucot (Fiesta de las Cabañas).

Finalmente, en el estadio ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, Milei interpretó la tradicional canción hebrea “Hava Naguila”.

El 7 de octubre de 2023, terroristas de Hamás invadieron en sur de Israel, asesinaron, quemaron, secuestraron, violaron y mutilaron a hombres, mujeres y chicos. Más de 1200 personas fueron asesinadas, más de 6000 heridas y 251 fueron secuestradas, de las cuales 48 siguen en Gaza.

A fines de septiembre, Milei se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en el marco de la 80ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York. El mandatario argentino visito en dos oportunidad el Estado hebreo y recorrió las comunidades más afectadas por Hamás el 7 de octubre.

