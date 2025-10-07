Protestas en todo Israel para exigir la liberación de los rehenes, en el segundo aniversario del 7 de octubre

Itongadol/Agencia AJN.- Múltiples manifestaciones en todo Israel se están llevando a cabo hoy para exigir un acuerdo de liberación de los rehenes, en conmemoración del segundo aniversario de los ataques de Hamás en el sur del país, donde 251 personas fueron secuestradas por Hamás.

Cuarenta y ocho de esos rehenes siguen cautivos en Gaza.

“Para nosotros y para el pueblo de Israel, que ha salido a las calles semana tras semana durante dos años, cada una de estas 48 almas es un mundo aparte”, expresó el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas en un comunicado.

“Todos y cada uno de ellos deben regresar a casa. Los vivos necesitan rehabilitación y los fallecidos merecen ser enterrados en su patria”, agregó.

“Estamos profundamente agradecidos al presidente (Donald) Trump por su inquebrantable dedicación y liderazgo. Su acuerdo nos renueva la esperanza de que esta pesadilla finalmente termine y nuestros seres queridos regresen a casa”, continuó el comunicado.

“Después de dos años, el primer ministro (Benjamín) Netanyahu tiene la oportunidad de poner fin a esta pesadilla. Este es el momento de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra más larga de nuestra historia y traiga a casa a los 48 rehenes”, concluyó.

El segundo aniversario de los ataques de Hamás coincide con el primer día de Sucot, la fiesta de las Cabañas.

También se realizaron manifestaciones frente a las casas del ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Sa’ar; el ministro de Defensa, Israel Katz; la ministra de Transporte, Miri Regev; y el diputado del Likud, Eli Dellal.

El foro también anunció una ceremonia pública a las 21 en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv y en la Plaza París de Jerusalem.

Asimismo, se realizaron numerosos actos conmemorativos en el país para conmemorar los dos años del 7 de octubre, sobre todo en las comunidades fronterizas con Gaza.