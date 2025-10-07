Estados Unidos transfiere cientos de millones de dólares en ayuda al ejército libanés, a pesar de que Hezbollah aún no fue desarmado

Itongadol/AJN.- El gobierno de Trump está “derramando” millones generosamente sobre el ejército libanés, a pesar de que se suponía que debía hacerlo solo después de que el gobierno del Líbano desarmara a Hezbollah.

Durante Yom Kipur se informó que el gobierno de Estados Unidos aprobó la transferencia de 230 millones de dólares en ayuda de seguridad al Líbano: unos 190 millones de dólares para el ejército libanés y 40 millones de dólares para las Fuerzas de Seguridad Interna.

Esta suma se justificó como un apoyo a la misión del gobierno libanés para desarmar a Hezbollah. Los fondos fueron aprobados antes de la entrada en vigor del cierre administrativo del gobierno estadounidense.

Para el ejército libanés, esta es una suma enorme. En 2021 y 2022, su presupuesto fue de 172 millones y 219 millones de dólares, respectivamente (calculado según el tipo de cambio de la libra libanesa). Es decir, la ayuda estadounidense actual equivale prácticamente a un financiamiento anual completo para el ejército.

En cuanto a las Fuerzas de Seguridad Interna, no hay información sobre presupuestos anteriores. Sin embargo, esta ayuda estadounidense es colosal para una organización que sufre desgaste en su equipo, bajos salarios y escasez de personal.

Washington explica que el objetivo de esta ayuda es fortalecer a las fuerzas internas para que asuman más responsabilidad en el orden público, permitiendo al ejército concentrarse en las tareas fronterizas y de seguridad nacional.