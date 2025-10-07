Inicio INTERNACIONALES Mamdani: “Netanyahu lanzó una guerra genocida tras el 7 de octubre”

Mamdani: “Netanyahu lanzó una guerra genocida tras el 7 de octubre”

Por Iton Gadol
0 Comentarios

Agencia AJN.- El candidato a la alcaldía de la ciudad de Nueva York Zohran Mamdani calificó la guerra entre Israel y Hamás de “genocida” en su declaración con motivo del segundo aniversario de la masacre del 7 de octubre.

“Hace dos años, Hamás cometió un terrible crimen de guerra, asesinando a más de 1100 israelíes y secuestrando a 250 más”, escribió Mamdani en una publicación en X.

“Tras ese día, el primer ministro Netanyahu y el gobierno israelí lanzaron una guerra genocida: un número de muertos que ya supera con creces los 67.000; con el ejército israelí bombardeando viviendas, hospitales y escuelas hasta reducirlos a escombros”, agregó.

El competidor de Mamdani en la contienda, Andrew Cuomo, le pidió que condenara explícitamente la frase “Globalizar la Intifada” antes de las manifestaciones programadas por el segundo aniversario de la masacre del 7 de octubre.

Aunque Mamdani ha desaconsejado el uso de la frase y ha reconocido que “significaba algo diferente para la comunidad judía”, no ha condenado su uso ni a quienes la han usado.

Mamdani, quien practica el islam, ha sido acusado de antisemitismo por varios neoyorquinos.

También ha declarado que planea cancelar las inversiones de la ciudad de Nueva York en bonos del gobierno israelí por acusaciones de “violaciones del derecho internacional”.

“Sus palabras pasadas revelan su extrema intolerancia hacia la policía, su auténtico compromiso con el comunismo, sus obsesiones antisemitas y sus simpatías por los terroristas”, dijo sobre Mamdani su ex oponente, Jim Walden.

También te puede interesar

Estados Unidos transfiere cientos de millones de dólares...

Rusia afirma haber derribado casi 200 drones ucranianos...

Trump en conferencia de prensa: «Hamás aceptó puntos...

Informe: Filtración de documentos revela acuerdo de aviones...

Greta Thunberg y otros 170 activistas de la...

EE.UU. Trump: los esfuerzos para alcanzar un acuerdo...

Temor entre los mediadores por posibles “contratiempos” y...

El Papa señala “pasos significativos” hacia el final...

Trump agradece a Israel por frenar los ataques...

Turquía informa que 137 activistas de la flotilla...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más