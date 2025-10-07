Mamdani: “Netanyahu lanzó una guerra genocida tras el 7 de octubre”

Agencia AJN.- El candidato a la alcaldía de la ciudad de Nueva York Zohran Mamdani calificó la guerra entre Israel y Hamás de “genocida” en su declaración con motivo del segundo aniversario de la masacre del 7 de octubre.

“Hace dos años, Hamás cometió un terrible crimen de guerra, asesinando a más de 1100 israelíes y secuestrando a 250 más”, escribió Mamdani en una publicación en X.

“Tras ese día, el primer ministro Netanyahu y el gobierno israelí lanzaron una guerra genocida: un número de muertos que ya supera con creces los 67.000; con el ejército israelí bombardeando viviendas, hospitales y escuelas hasta reducirlos a escombros”, agregó.

El competidor de Mamdani en la contienda, Andrew Cuomo, le pidió que condenara explícitamente la frase “Globalizar la Intifada” antes de las manifestaciones programadas por el segundo aniversario de la masacre del 7 de octubre.

Aunque Mamdani ha desaconsejado el uso de la frase y ha reconocido que “significaba algo diferente para la comunidad judía”, no ha condenado su uso ni a quienes la han usado.

Mamdani, quien practica el islam, ha sido acusado de antisemitismo por varios neoyorquinos.

También ha declarado que planea cancelar las inversiones de la ciudad de Nueva York en bonos del gobierno israelí por acusaciones de “violaciones del derecho internacional”.

“Sus palabras pasadas revelan su extrema intolerancia hacia la policía, su auténtico compromiso con el comunismo, sus obsesiones antisemitas y sus simpatías por los terroristas”, dijo sobre Mamdani su ex oponente, Jim Walden.