Comando Central de EE.UU. afirma que su objetivo es «una Gaza estable y bajo gobierno civil»

Itongadol.- El nuevo Centro de Coordinación Civil-Militar (CMCC) en Israel representa “un mecanismo clave” para garantizar que la transición de Gaza hacia la estabilidad y un gobierno civil sea segura y sostenible, afirmó el portavoz del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), capitán Tim Hawkins.

En declaraciones a The Jerusalem Post desde la sede de CENTCOM en Tampa, Hawkins explicó que el CMCC, que comenzó a operar esta semana cerca de Kiryat Gat, tiene un papel esencial en la coordinación de los esfuerzos internacionales, humanitarios y militares, en un contexto en el que la tregua entra en su segunda semana.

“El CMCC permite que naciones asociadas, ONG, instituciones internacionales y actores del sector privado trabajen en sintonía”, señaló. “Se trata de asegurar que la asistencia humanitaria, logística y de seguridad fluya hacia Gaza de forma eficiente y efectiva.”

Aunque no precisó qué países podrían enviar fuerzas a Gaza, Hawkins indicó que existe “un gran interés” en participar en las tareas allí. Subrayó además que el centro no debe entenderse únicamente como una coalición militar: “No se trata solo de fuerzas armadas. Hablamos de actores internacionales, grupos humanitarios y sectores privados trabajando juntos.”

Según Hawkins, varios socios internacionales ya se han integrado al CMCC, cuyo subcomandante es un oficial general británico, y más países y organizaciones se sumarán en los próximos días y semanas.

Consultado sobre el rol del CMCC en el mantenimiento del alto el fuego, explicó que cuenta con una “sala de operaciones” que permite monitorear en tiempo real la situación dentro de Gaza. “Esto nos permite ver lo que ocurre en el terreno a medida que sucede”, dijo. “Reunimos información de socios internacionales, ONG e instituciones que tienen presencia directa, lo que ayuda a identificar dónde se necesita asistencia y a asegurar que la tregua se mantenga.”

Hawkins subrayó que monitorear el alto el fuego es una parte central de la misión. “Una Gaza estable y segura es nuestro enfoque. Por eso existe este centro.”

El portavoz confirmó que la ubicación del CMCC en Israel facilita la coordinación con las Fuerzas de Defensa de Israel, que cuentan con representación en el centro “al igual que muchas otras naciones y organizaciones”.

Frente a las críticas de algunos funcionarios israelíes que aseguran que Washington está restringiendo la libertad de acción de Israel en Gaza, Hawkins respondió: “Estados Unidos mantiene un compromiso inquebrantable con la seguridad y defensa de Israel. Somos socios en este esfuerzo por lograr una Gaza estable y pacífica.”

Reconoció, sin embargo, que el contexto sigue siendo frágil. “Salir de dos años de conflicto nunca es fácil. Precisamente por eso creamos el CMCC: para coordinar los esfuerzos internacionales y mantener el proceso encaminado.”

Hawkins concluyó que CENTCOM sigue enfocado en ayudar a Gaza a avanzar hacia un gobierno civil, lo que definió como “la medida definitiva del éxito”.

El portavoz anticipó que el centro alcanzará su plena capacidad operativa en las próximas dos semanas, a medida que más socios internacionales se integren. “Una vez que eso ocurra —dijo—, mostraremos los avances y daremos la bienvenida a los medios para que vean cómo funciona el proceso.”