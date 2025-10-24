Ataque con drones ucranianos hiere a cinco personas en las afueras de Moscú

Itongadol.- Una ola de drones ucranianos impactó durante la noche en varias regiones de Rusia, dejando al menos cinco heridos, entre ellos un niño, luego de que uno de los aparatos se estrellara contra un edificio residencial en las afueras de Moscú, informaron las autoridades regionales.

Según el gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyov, uno de los drones golpeó un departamento en el piso 14 de un edificio de gran altura en la ciudad de Krasnogorsk, al noroeste de la capital.

Cuatro adultos fueron hospitalizados con heridas en la cabeza, fracturas y lesiones por metralla, mientras que un niño sufrió heridas leves. Imágenes difundidas en el canal de Telegram de Vorobyov mostraron el interior del departamento destruido, con paredes derrumbadas y graves daños estructurales.

El Ministerio de Defensa ruso informó que sus sistemas antiaéreos interceptaron y destruyeron 111 drones ucranianos en 13 regiones durante la noche, incluidos algunos sobre la región de Moscú. El ataque marcó la segunda noche consecutiva en que más de un centenar de drones fueron lanzados contra objetivos en territorio ruso.

En la ciudad minera de Novoshakhtinsk, en la región de Rostov, los ataques provocaron cortes de energía y varios incendios, según autoridades locales. El Ministerio de Defensa señaló que 34 drones ucranianos fueron derribados en esa zona.

En la región de Belgorod, las autoridades reportaron 21 personas heridas en las últimas 24 horas, dos de ellas en estado grave. Tanto Belgorod como Rostov se encuentran cerca de la frontera con Ucrania.

Funcionarios de las regiones de Bryansk, Kaluga, Tula y Tver indicaron que los servicios de emergencia trabajaban en los lugares de impacto y que no se habían registrado víctimas mortales.

Durante la noche, aeropuertos en Volgogrado, Gelendzhik y Krasnodar suspendieron temporalmente sus vuelos por razones de seguridad. Por la mañana, las restricciones continuaban en el aeropuerto de Kaluga, mientras que los aeropuertos moscovitas de Domodedovo y Zhukovsky también detuvieron operaciones brevemente.

Más tarde, el alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, informó que tres drones adicionales fueron derribados cuando se acercaban a la capital. El Ministerio de Defensa reportó la intercepción de otros 25 drones ucranianos durante la mañana, la mayoría sobre las regiones de Bryansk y Tula.