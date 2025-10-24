Científicos israelíes afirman que las algas marinas podrían impulsar la próxima ola de innovaciones sostenibles

Los investigadores descubrieron diversas algas marinas ricas en nutrientes en el Mediterráneo que podrían impulsar futuras innovaciones en alimentación, medicina, cosmética y soluciones climáticas.

Itongadol.- El mar Mediterráneo oriental podría albergar una extraordinaria diversidad de algas marinas ricas en compuestos nutricionales y beneficiosos para la salud, con un enorme potencial para el desarrollo de super alimentos, productos farmacéuticos, cosméticos ecológicos y estrategias de mitigación climática, según una investigación de múltiples científicos israelíes.

Los investigadores de la Universidad de Tel Aviv (TAU) y del Instituto de Investigación Oceanográfica y Limnológica de Israel (IOLR) realizaron el primer estudio exhaustivo de algas marinas en el país, identificando la región como un punto caliente natural de lo que denominaron un “tesoro verde”, es decir, algas resistentes con propiedades bioquímicas excepcionales.

Los hallazgos, publicados en la revista revisada por pares Marine Drugs, posicionan al Estado judío como un posible líder mundial en biotecnología marina e innovación sostenible.

El Dr. Doron Yehoshua Ashkenazi, que dirigió el estudio, expresó: “Israel, situado en el extremo oriental del Mediterráneo, ofrece condiciones ambientales únicas: un clima subtropical con sol durante todo el año, costas rocosas con pequeñas variaciones de marea y una salinidad e irradiancia relativamente altas”.

“En conjunto, estos factores estimulan el desarrollo de algas con características químicas singulares que actúan como verdaderas ‘fábricas biológicas’, produciendo compuestos bioactivos en concentraciones notables”, agregó Ashkenazi.

Durante varios años, el equipo recolectó casi 400 muestras a lo largo de la costa mediterránea israelí, identificando 55 especies de algas, en su mayoría rojas, con una menor proporción de marrones y verdes.

A diferencia de estudios anteriores que sugerían dos picos anuales de productividad, la nueva investigación detectó una sola temporada productiva en primavera. Los científicos creen que este cambio refleja el impacto ecológico más amplio del calentamiento global sobre los ecosistemas marinos.

Los patrones estacionales también afectaron la composición química de las algas. Los análisis de laboratorio revelaron que las especies locales presentaban niveles de proteínas excepcionalmente altos en invierno, alcanzando varios decenas de puntos porcentuales de su peso seco, lo que las convierte en una prometedora fuente alternativa de proteínas para consumo humano y animal.

Los compuestos antioxidantes, por su parte, alcanzaron su punto máximo en primavera, aumentando hasta un 300% en ciertas especies respecto a otras estaciones.

Estas conclusiones subrayan la importancia científica del Mediterráneo israelí como laboratorio vivo para la biotecnología marina.

Algunas especies locales contienen altas concentraciones de proteínas y antioxidantes, lo que las hace útiles para suplementos alimenticios o alimentos fortificados. Los antioxidantes y compuestos fenólicos presentes en estas algas pueden desarrollarse como agentes terapéuticos naturales contra trastornos metabólicos o inmunológicos.

Además, la combinación de filtros UV, antioxidantes y compuestos reparadores de la piel las convierte en candidatas ideales para la “cosmética verde”, es decir, cremas y sérums de origen marino con menor impacto ambiental.

Asimismo, el cultivo de algas podría convertirse en una base para proyectos de carbono azul, ya que las algas absorben CO₂ y otros contaminantes.

En ese sentido, el profesor Álvaro Israel, del IOLR de Haifa, explicó que “las algas ofrecen beneficios ambientales inmensos’’, ya que ‘‘no requieren tierras cultivables, generan oxígeno, capturan carbono y purifican el agua de contaminantes. Se encuentran a la vanguardia de la acuicultura sostenible, combinando ventajas ecológicas con oportunidades económicas”.

En la misma línea, el profesor Avigdor Abelson, de la TAU, describió las aguas mediterráneas de Israel como “un laboratorio natural único con un potencial enorme”.

“Las algas representan un recurso estratégico nacional y global que puede ayudar a afrontar los desafíos futuros en materia de seguridad alimentaria, salud y medio ambiente”, concluyó Abelson.