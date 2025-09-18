Dos israelíes asesinados en un ataque a disparos en el cruce fronterizo entre Cisjordania y Jordania

Itongadol.- Dos hombres israelíes fueron asesinados en un ataque a disparos ocurrido este martes en las inmediaciones del cruce de Allenby, que conecta Cisjordania con Jordania, informó el servicio de emergencias Maguén David Adom.

Las víctimas, un hombre de unos 60 años y otro de unos 20, habían sido halladas inconscientes y en estado crítico por los paramédicos, pero finalmente fallecieron a causa de las heridas.

De acuerdo con reportes de medios hebreos, el atacante habría llegado desde Jordania oculto en un camión de ayuda humanitaria con destino a la Franja de Gaza. Según Channel 12, estaba vinculado al traslado de suministros hacia el enclave y contaba con un permiso israelí.

Tras abrir fuego contra los dos israelíes, el agresor fue abatido por fuerzas de seguridad en el lugar, de acuerdo con las primeras versiones.

Las autoridades israelíes aún no han emitido comentarios oficiales sobre el incidente, que está siendo investigado.

