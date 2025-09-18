Fiscalía militar de Israel acusará a ex alto mando por la muerte de un investigador y un soldado en Líbano

Itongadol.- La Fiscalía de las Fuerzas de Defensa de Israel anunció que tiene previsto presentar cargos contra el coronel (res.) Yoav Yarom por su presunta responsabilidad negligente en la muerte del arqueólogo civil Zeev “Jabo” Hanoch Erlich y del soldado Gur Kehati en territorio libanés hostil el 30 de noviembre. La acusación quedará sujeta a una audiencia previa.

El 1 de enero, las Fuerzas de Defensa de Israel publicaron los resultados de una investigación interna que reveló problemas más amplios de disciplina militar tras el incidente. Informes de prensa han señalado otros casos en los que civiles fueron llevados a zonas de combate sin la aprobación correspondiente del alto mando, como la dirigente Daniella Weiss, el rabino Kastiner y Rami Ben Yehuda. La presión mediática obligó al ejército a reconocer al menos otro caso de un donante que ingresó ilegalmente en territorio enemigo, aunque no ofreció detalles adicionales.

En particular, no se informó de sanciones contra los oficiales implicados. El caso de Weiss ha generado controversia, ya que nunca fue interrogada sobre cómo ingresó a Gaza ni qué soldados podrían haberla asistido. Aunque ella misma lo admitió públicamente, las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron que aún no pueden confirmar oficialmente que el cruce se haya producido.

El ejército subrayó que, de forma regular, cientos de civiles ingresan a zonas de combate con autorización para prestar servicios esenciales, como tareas de construcción e ingeniería para mantener bases avanzadas. Sin embargo, también reconoció fallas disciplinarias más amplias en aspectos como el uso de teléfonos móviles en áreas hostiles, el nivel de alistamiento con armas y la vestimenta adecuada en combate. Estas deficiencias se detectaron con mayor intensidad en el Comando Sur en Gaza, donde el conflicto se ha prolongado por más tiempo, en comparación con el frente norte en Líbano y Siria.

Erlich, de 70 años y residente en Ofra, era un guía turístico y experto en arqueología de la Tierra de Israel. Según la investigación, insistió en realizar exámenes arqueológicos no autorizados en el área, lo que derivó en el trágico desenlace. En el mismo ataque, Yarom y otro oficial resultaron heridos.

Poco después, Yarom presentó su renuncia al cargo de comandante de compañía de apoyo en la Brigada Golani, reconociendo haber autorizado el ingreso de Erlich a territorio enemigo, una decisión que excedía su rango. “Comparto el dolor de las familias, los abrazo y deseo una pronta recuperación a los heridos”, escribió Yarom en una carta al coronel Adi Ganon, comandante de la brigada. “Fui educado con valores que me enseñaron que el orgullo va acompañado de responsabilidad. Por eso, asumo la responsabilidad de mando por este incidente y solicito concluir mi posición como comandante”.

El caso fue objeto de dos investigaciones: una general a cargo del mayor general (res.) Moti Baruch y otra más específica dirigida por el comandante del norte, general de división Uri Gordon, quien señaló que Erlich había ingresado en territorio enemigo con autorización en varias ocasiones previas.

Tras conocerse la decisión, Ran Cohen Ruchberger, abogado que representa a la familia del sargento Gur Kehati, valoró la medida de llevar a juicio al oficial.

“La familia en duelo fue informada de la decisión de acusar al coronel (res.) Yoav Yarom, pendiente de audiencia, por el delito de homicidio por negligencia”, declaró. “En su opinión, la decisión de juzgar al oficial por esta grave acusación está justificada a la luz de su conducta criminal imprudente que causó la tragedia”.

“Esto no devolverá a Gur, pero esperamos que sirva como disuasión para el futuro”, añadió. “La familia aún no ha recibido información sobre las medidas penales que se tomarán contra otros oficiales implicados en el caso”.