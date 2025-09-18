Categórica condena de la justicia española contra la Universidad de Valencia por discriminación contra los judíos

Itongadol.- Un tribunal español condenó a la Universidad de Valencia (UV) por un acuerdo que introducía una discriminación directa contra universidades israelíes sin base legal ni proporcionalidad, remarcando que instrumentalizar lo público para discriminar a los judíos o vetar a instituciones israelíes es ilegal, vulnera la igualdad y quiebra la neutralidad que debe regir la Administración.

La sentencia no se limitó a anular el “Pronunciamiento del Consell de Govern de la Universitat de València” del 28 de mayo de 2024 (“Compromís de la UV amb Palestina”), que vulnera el artículo 14 de la Constitución y la Ley 15/2022 de igualdad de trato, sino que también reconoció el derecho de la Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) a que la UV publique la anulación con la misma difusión que otorgó al texto impugnado e impone las costas.

Asimismo, el tribunal advirtió que la UV adoptó un posicionamiento político impropio de una institución académica sujeta a los principios de objetividad y neutralidad del artículo 103 CE, afirmando que no existe cobertura normativa que ampare semejante restricción, que incluso contradice los propios Estatutos de la UV, que proclaman pluralismo, diálogo y diversidad.

El pronunciamiento llega en un clima en el que el Gobierno español toleró e incluso promovió la señalización de los judíos y la traslación del boicot a las instituciones públicas.

Más allá del caso concreto, refuerza el fundamento de la querella que ACOM presentó recientemente ante el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros por atacar los principios de igualdad, neutralidad institucional y respeto a la legalidad vigente.

Tras conocerse la noticia, la ACOM expresó: ‘‘Celebramos la contundente sentencia que estima nuestro recurso y anula el ‘Compromís de la UV amb Palestina’. La resolución confirma, una vez más, lo que denunciamos desde el primer día: era un acuerdo de boicot, ideológico y abiertamente discriminatorio por razón de nacionalidad, incompatible con la Constitución y con el deber de neutralidad de toda universidad pública’’.

En la actualidad, la ACOM mantiene procedimientos abiertos frente a decisiones de las universidades de Burgos, Málaga, Granada y Barcelona, entre otras, que finalizaron o suspendieron relaciones con instituciones académicas israelíes.

‘‘En ACOM, seguiremos actuando, en los tribunales y en la esfera pública, para defender la igualdad ante la ley y frenar la discriminación antiisraelí en nuestras instituciones. Frente a la intolerancia, frente al antisemitismo, no vamos a detenernos nunca’’, concluyó la organización.