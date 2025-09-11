Inicio MEDIO ORIENTE Catar rechaza la advertencia de Netanyahu y asegura que «seguirá cumpliendo su rol de socio internacional confiable»

Itongadol/Agencia AJN.- Catar rechazó la advertencia del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien prometió perseguir a los líderes de la organización terrorista palestina Hamás en cualquier país donde se encuentren, alegando que se trata de un «intento desesperado de justificar el ataque» en su país.

En un comunicado en árabe de su Cancillería, justificó la presencia de la cúpula terrorista en su territorio afirmando que ello «formaba parte de la mediación que los Estados Unidos e Israel le pidieron a Catar» y afirmó que Netanyahu es consciente de que esa «oficina de Hamás» contribuyó a acuerdos sobre rehenes israelíes, esfuerzos de desescalada justificados por el derecho internacional y el alivio del sufrimiento de los civiles palestinos y los «prisioneros» israelíes.

El emirato afirmó que a pesar del intento de Netanyahu de dañar su credibilidad, «seguirá cumpliendo su rol de socio internacional confiable».

