Israel: Unos 200.000 palestinos han abandonado la Ciudad de Gaza antes de la ofensiva terrestre

Itongadol/Agencia AJN.- Decenas de miles de palestinos evacuaron la Ciudad de Gaza ayer, lo que eleva el número total de quienes abandonaron la zona en las últimas semanas a unos 200.000, según estimaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que se preparan para una gran ofensiva terrestre contra la organización terrorista Hamás.

El martes, las FDI instaron a una evacuación inmediata de toda la ciudad.

Se ha instruido a los civiles que se dirijan hacia una zona humanitaria vigilada por Israel en el sur de la Franja.