COGAT reporta la entrada de 170 camiones de ayuda humanitaria a Gaza

Itongadol.- Israel informó que casi 170 camiones con ayuda humanitaria ingresaron ayer a la Franja de Gaza a través de los pasos de Kerem Shalom y Zikim, según datos difundidos por la Coordinadora de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT).

De acuerdo con el organismo, además de los ingresos, unas 310 cargas de camiones fueron recolectadas por Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales desde el lado gazatí de los cruces, para ser distribuidas dentro del enclave. Sin embargo, COGAT advirtió que centenares de camiones con suministros aún permanecen sin retirar en el área de recepción, a la espera de ser entregados por las agencias humanitarias.

La ONU ha señalado en reiteradas ocasiones que se requieren alrededor de 600 camiones de ayuda diarios para cubrir adecuadamente las necesidades básicas de los cerca de dos millones de habitantes de Gaza en el marco de la guerra. En las últimas semanas, el nivel de ingreso diario ha rondado cifras similares a las de ayer, aunque siempre por debajo de ese umbral.

En paralelo, COGAT precisó que ingresaron tanques de combustible de la ONU destinados a garantizar el funcionamiento de sistemas humanitarios esenciales, como hospitales y plantas de potabilización de agua.

Asimismo, el organismo israelí indicó que coordinó la salida de más de 250 palestinos enfermos —en su mayoría niños— junto a sus cuidadores, quienes cruzaron desde Kerem Shalom hacia el Puente Allenby con Jordania, con el objetivo de recibir tratamiento médico en el exterior.

La situación humanitaria en Gaza continúa siendo objeto de debate internacional, con crecientes llamados de las Naciones Unidas y otras entidades para aumentar la cantidad y rapidez en la distribución de la asistencia, en medio de las hostilidades y restricciones de acceso.