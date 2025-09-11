TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:
The Times of Israel: Qatar acogerá una cumbre árabe-islámica de emergencia tras el ataque israelí contra líderes de Hamás.
The Jerusalem Post: Qatar y los países árabes celebrarán una cumbre de emergencia en Doha por el ataque israelí – exclusiva.
YNET: Informe: Oficial de Hezbollah capturado por las Fuerzas de Defensa de Israel intercambiado por un académico israelí retenido en Irak.
Maariv: Fin del goteo de los hutíes: en Saná perdieron la paciencia y decidieron optar por la olla entera.
Israel Hayom: Charlie Kirk tenía previsto visitar Israel en enero.
