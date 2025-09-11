Inicio Tapa del Día TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

TITULARES DEL DÍA EN ISRAEL

Por Gustavo Beron
Itongadol.- Estas son las principales noticias de los medios en Israel:

The Times of Israel: Qatar acogerá una cumbre árabe-islámica de emergencia tras el ataque israelí contra líderes de Hamás.

The Jerusalem Post: Qatar y los países árabes celebrarán una cumbre de emergencia en Doha por el ataque israelí – exclusiva.

YNET: Informe: Oficial de Hezbollah capturado por las Fuerzas de Defensa de Israel intercambiado por un académico israelí retenido en Irak.

Maariv: Fin del goteo de los hutíes: en Saná perdieron la paciencia y decidieron optar por la olla entera.

Israel Hayom: Charlie Kirk tenía previsto visitar Israel en enero.

¡Que tenga un excelente día con muchas más noticias!

