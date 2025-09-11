Hamás confirma que continuará con las negociaciones de rehenes pese al ataque israelí en Doha

Itongadol.- A pesar del ataque aéreo israelí en Doha que causó eliminó a cinco altos mandos del grupo terrorista, Hamás anunció que continuará participando en las negociaciones destinadas a alcanzar un acuerdo de rehenes y un alto el fuego en Gaza, según revelaron fuentes del grupo terrorista al diario árabe Asharq Al-Awsat.

De acuerdo con esas fuentes, el buró político de Hamás llegó a un consenso interno para mantener las conversaciones en una línea que garantice las demandas palestinas: un cese total de las hostilidades, la retirada de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza y garantías internacionales sobre la gobernanza futura del enclave.

Hamás tiene previsto retomar los contactos con los mediadores en los próximos días, una vez que el entorno de seguridad se estabilice, y realizar consultas internas mediante canales seguros para definir su estrategia negociadora.

El ataque israelí alcanzó un complejo en Doha que servía como sede de oficinas y residencias de altos dirigentes de Hamás. Una villa perteneciente a Khalil al-Hayya, uno de los principales referentes del grupo, fue de las más afectadas. Entre los muertos se encuentran su hijo Hammam al-Hayya, su jefe de oficina Jihad Lubad, tres guardaespaldas y un agente de seguridad catarí.

Hamás informó que dos miembros del buró político resultaron heridos, uno de ellos en estado grave. Ambos reciben atención médica en un hospital privado de la capital catarí bajo estricta custodia. No se divulgaron sus nombres.

El operativo incluyó cuatro ataques de precisión que también golpearon áreas adyacentes, entre ellas una antigua oficina del líder político Ismail Haniyeh, abatido en Teherán el 31 de julio en otra operación israelí. Según las fuentes, varios integrantes de la dirigencia se encontraban reunidos en ese sector al momento de la explosión, lo que provocó numerosas bajas entre el personal de seguridad.

De acuerdo con versiones recogidas por Asharq Al-Awsat, la inteligencia israelí pudo haber rastreado señales de teléfonos móviles para ubicar la reunión, aunque la práctica de Hamás de dejar los dispositivos fuera de los encuentros de alto nivel habría dificultado alcanzar a los principales dirigentes.

La reunión de Hamás con el primer ministro y canciller catarí, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, prevista para analizar una propuesta de tregua impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, fue cancelada tras la ofensiva. En un comunicado oficial, Hamás acusó directamente a Estados Unidos de complicidad en el ataque, calificándolo como “una trampa israelo-estadounidense” para concentrar a los líderes en un solo punto.

El grupo denunció que Washington “se desentendió del operativo cuando fracasó en eliminar al conjunto de la dirigencia, ofreciendo excusas débiles y asegurando que había sido informado a último momento”.

Pese a la gravedad del ataque y la pérdida de varios de sus miembros, Hamás ratificó que mantendrá su participación en el proceso de mediación. La decisión se produce en un contexto en el que varios dirigentes habían llegado desde Turquía y Egipto para sumarse a lo que fue descrito como una reunión ampliada de la conducción política en Doha.