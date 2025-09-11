Netanyahu: Israel «se encuentra en una etapa muy avanzada para la devolución del cuerpo» del legendario espía Eli Cohen

Itongadol/Agencia AJN.- El primer ministro Benjamin Netanyahu reveló anoche que Israel «se encuentra en una etapa muy avanzada para la devolución del cuerpo de Eli» Cohen, el legendario espía ejecutado hace 60 años en Siria.

«Estamos trabajando arduamente en ello», añadió en un evento conmemorativo realizado a puertas cerradas en la Cinemateca de Herzliya.

Por otra parte y tras el golpe de Estado en ese país, para el gobierno israelí «la política es firme: desmilitarización del sur de Siria y protección de la comunidad drusa, aliada nuestra», afirmó Netanyahu.

En el contexto de las recientes operaciones militares de Israel, el primer ministro dijo: «No hay lugar seguro para los responsables de la Masacre del 7 de Octubre. Aún desconocemos los resultados (del ataque en Qatar) -algunos creen que los conocen-, pero el mensaje ha sido claro: no tienen un refugio, no hay un lugar donde nuestra mano no los alcanzará».