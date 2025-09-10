Itamar Ben Gvir lamenta la muerte de Charlie Kirk: «Gracias por tu apoyo a Israel y por tu lucha por un mundo mejor»

Itongadol.- El Ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, expresó su profundo pesar por la muerte de Charlie Kirk, asesinado hoy de un disparo en Utah, destacando su activismo pro-Israel y su lucha por los valores:

«La colusión entre la izquierda global y el islam radical es el mayor peligro para la humanidad hoy. Charlie Kirk vio ese peligro y nos advirtió sobre él. Pero las balas de este despreciable asesino lo alcanzaron. Gracias, Charlie, por tu apoyo a Israel y por tu lucha por un mundo mejor.

«Mis condolencias a su familia, a su querida esposa e hijos, al presidente Trump y a la nación estadounidense. Descansa en paz, Charlie, que tu memoria sea una bendición.» Concluyó.

Ben Gvir resaltó la influencia de Kirk en la defensa de Israel y su activismo internacional, así como el impacto que tuvo su trabajo en la comunidad judía en todo el mundo.

El activista y comentarista conservador Charlie Kirk, de 31 años, fue asesinado hoy tras recibir un disparo durante un evento en la Universidad del Valle de Utah (UVU), en la ciudad de Orem. Según medios estadounidenses, un sospechoso fue detenido tras el ataque.

Kirk, cofundador y director ejecutivo de Turning Point USA, la organización juvenil conservadora más grande de Estados Unidos, y aliado del presidente Donald Trump, fue trasladado a un hospital tras recibir el disparo, pero no logró sobrevivir, confirmó AP News.

Kirk se había consolidado como una figura influyente en el ámbito político y mediático estadounidense, conocido por su postura pro-Israel y su crítica al progresismo y la política educativa en universidades. Su fallecimiento generó reacciones inmediatas de líderes políticos estadounidenses y de la comunidad internacional, quienes lamentaron la violencia que terminó con su vida.