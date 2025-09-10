Charlie Kirk: «Un crimen de guerra es entrar a los Kibutzim el 7 de octubre y atacar indiscriminadamente»

Itongadol.- Durante una charla pública, un estudiante cuestionaba la acción militar de Israel contra Hamás, Charlie Kirk recientemente asesinado, lo enfrentó y trazó una clara distinción entre las operaciones de Israel y los ataques terroristas perpetrados por Hamás.

Kirk explicó: «Israel toma medidas para minimizar daños civiles, como lanzar panfletos antes de bombardear, advertir sobre corredores seguros para la evacuación de civiles y realizar procedimientos médicos de emergencia para quienes puedan necesitarlos.»

«Están haciendo cosas buenas, pero también es aceptable que en guerra ocurran cosas malas. Esto se llama guerra, y en la guerra a veces suceden cosas malas», afirmó.

A su vez, Kirk aseguró: «Un crimen de guerra sería atacar indiscriminadamente lugares como kibutzes (Kibutzim), festivales de música o residencias de personas, como ocurrió el 7 de octubre con los ataques de Hamás.»

«Si alguien decide atacar a judíos en su día más sagrado dentro de Israel, debe esperar una respuesta fuerte y no quejarse después», sostuvo.

Kirk enfatizó que la acción israelí no es comparable con los ataques de Hamás. “Israel no mata intencionalmente a niños. La razón por la que hay niños muertos es que Hamás utiliza a los niños como escudos humanos alrededor de sus bases militares. La gente de Hamás no se preocupa por la vida de su propio pueblo”, concluyó.

Hoy, Charlie Kirk, de 31 años, fue asesinado de un balazo durante un evento en la Universidad del Valle de Utah (UVU), en la ciudad de Orem. Según informaron medios estadounidenses, un sospechoso fue detenido tras el ataque.

Kirk, cofundador y director ejecutivo de Turning Point USA —la organización juvenil conservadora más grande del país— y un influyente aliado del presidente Donald Trump, fue trasladado a un hospital tras recibir el disparo, pero no logró sobrevivir.