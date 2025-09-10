Líderes judíos e israelíes piden oraciones y el fin de la violencia política tras el ataque a Charlie Kirk

Itongadol.- Israelíes y líderes judíos en Estados Unidos expresaron profunda preocupación tras el asesinato de Charlie Kirk, el activista conservador de 31 años, fundador de Turning Point USA y destacado portavoz del sector pro-Trump, durante un evento en Utah.

El incidente ocurrió al mediodía mientras Kirk daba un discurso en el marco de su gira “American Comeback” en la Universidad del Valle de Utah, en Orem. Videos del hecho muestran un único disparo que impactó a Kirk en el cuello, provocando pánico entre los asistentes. Fue trasladado de inmediato a un hospital cercano y se informó que estaba en condición crítica.

Políticos prominentes de ambos partidos en Estados Unidos condenaron rápidamente la violencia. El presidente Donald Trump, con quien Kirk mantiene estrecha relación como uno de sus colaboradores más leales, lo calificó como “un gran tipo” y pidió a sus seguidores “rezar por Charlie”.

El senador de Utah Mike Lee y el gobernador Spencer Cox emitieron mensajes de apoyo, mientras que el gobernador de California, Gavin Newsom, publicó en X: “El ataque contra Charlie Kirk es repugnante, vil e inaceptable. En Estados Unidos debemos rechazar la violencia política en TODAS sus formas.”

Líderes israelíes y activistas judíos también reaccionaron con alarma, muchos de ellos vinculados con Kirk por su activismo pro-Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu publicó en X: “Rezando por Charlie Kirk”, mientras que el ministro de Asuntos de la Diáspora, Amichai Chikli, escribió: “Rezando por Charlie”. Por su parte, Shabbos Kestenbaum, activista judío estadounidense, instó a sus seguidores: “Deténganse y recen por nuestro amigo Charlie Kirk. Muchos en la comunidad judía están recitando capítulos del Libro de los Salmos, y les pido que hagan lo mismo. Algo está profundamente roto en Estados Unidos. La violencia política debe TERMINAR. DIOS AYUDE A AMÉRICA.”

Kirk fundó Turning Point USA en 2012, siendo todavía un adolescente. La organización se ha consolidado como una plataforma influyente de activismo conservador juvenil, con conferencias nacionales, presencia en escuelas secundarias e iglesias, y una notable expansión mediática. Kirk se convirtió en comentarista habitual en Fox News y otros medios de derecha, ganándose la reputación de crítico abierto de la educación superior, las políticas liberales y lo que denomina “cultura woke”.

Turning Point USA ha mantenido lazos con organizaciones pro-Israel y suele invitar a oradores pro-Israel a sus conferencias. Kirk ha viajado a Israel y ha elogiado las políticas de Trump respecto al Estado judío, incluyendo la mudanza de la embajada de EE.UU. a Jerusalem en 2018.

El ataque a Kirk se suma a una serie de episodios de violencia política en Estados Unidos que han generado creciente alarma sobre la seguridad de figuras públicas en un contexto de alta polarización y confrontación ideológica.