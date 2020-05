Aterrizó en Israel el primer vuelo comercial directo de Emiratos Arabes Unidos, con ayuda humanitaria para los palestinos

Iton Gadol/Agencia AJN.- La compañía aérea Etihad Airways hizo historia el martes al volar un avión cargado de ayuda médica contra el coronavirus para los palestinos en un vuelo directo de Abu Dhabi a Tel Aviv, lo que supuso el primer vuelo comercial directo conocido entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos.

El vuelo supuso un raro momento de cooperación pública entre los Emiratos Árabes Unidos, sede de Abu Dhabi y Dubai en la Península Arábiga, e Israel. Estos países no tienen vínculos diplomáticos oficiales con Israel, pero han empezado a cooperar cada vez más abiertamente tras años de rumores de conversaciones indirectas entre ellos sobre la enemistad común con Irán.

Un funcionario israelí dijo que el vuelo estaba entregando la ayuda humanitaria proporcionada por los Emiratos Árabes Unidos a los palestinos a través del Programa Mundial de Alimentos, y que el vuelo de carga estaba coordinado con el gobierno israelí. El funcionario habló con la condición de mantener el anonimato debido a la sensibilidad del tema.

«Por primera vez, un avión de carga de Etihad acaba de aterrizar en el aeropuerto israelí de Ben-Gurion! Esperemos que pronto, también veamos vuelos de pasajeros», escribió en Twitter Danny Danon, embajador de Israel ante la ONU. «Habiendo visitado, sé que los Emiratos Árabes Unidos son un lugar fascinante, y espero seguir mejorando las relaciones entre nuestros países», agregó.

For the first time, an @etihad cargo plane just landed at Israel’s Ben-Gurion airport! Hopefully soon, we will see passenger flights, too. Having visited, I know the UAE is a fascinating place, and look to continue improving relations between our countries. pic.twitter.com/cfBEfTlE7y

— Ambassador Danny Danon | דני דנון (@dannydanon) May 19, 2020