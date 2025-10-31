Inicio LATINOAMERICA Venezuela. Maduro les solicita a Irán, Rusia y China asistencia militar y equipamiento para fortalecer sus defensas

Venezuela. Maduro les solicita a Irán, Rusia y China asistencia militar y equipamiento para fortalecer sus defensas

Itongadol/Agencia AJN.- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, les solicitó a Irán, Rusia y China asistencia militar y equipamiento para fortalecer sus defensas ante las crecientes tensiones con los Estados Unidos.

Según documentos internos del gobierno estadounidense, obtenidos por The Washington Post, el ministro de Transporte, Ramón Celestino Velásquez, coordinó recientemente un envío de equipo militar y drones desde Irán durante una visita a ese país.

Velásquez le comunicó a un funcionario iraní que Venezuela necesitaba equipos de detección pasiva, inhibidores de GPS y, casi con seguridad, drones con un alcance de 1.000 kilómetros.

El diario estadounidense también contó que en una carta dirigida este mes al líder de Rusia, Vladimir Putin, el presidente Nicolás Maduro le hizo múltiples solicitudes.

La administración del presidente estadounidense Donald Trump estaba atacando barcos frente a las costas de América del Sur y Venezuela necesitaba su ayuda.

Las solicitudes incluyeron la modernización de radares defensivos, la reparación de aeronaves militares y, potencialmente, misiles, según los revelados por The Washington Post.

Maduro también le envió una carta al presidente chino Xi Jinping solicitándole una mayor cooperación militar entre ambos países para contrarrestar la escalada de tensiones entre los Estados Unidos y Venezuela.

Le pidió que acelere la producción de sistemas de detección de radares por parte de empresas chinas, presumiblemente para que Venezuela pueda mejorar sus capacidades.

Los documentos no aclaran cómo respondieron Irán y China.

