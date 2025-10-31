Excautivo israelí Omri Miran recibe el Shabat en la Plaza de los Rehenes y agradece todo el apoyo recibido

Itongadol/Agencia AJN.- El exrehén israelí Omri Miran visitó la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv por primera vez desde su liberación para un Kabalat Shabat, la ceremonia religiosa para recibir al día sagrado para los judíos.

En el evento también estuvieron su padre, su esposa y sus hijas.

“Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Omri Miran, padre de las dulces Roni y Alma, hijo de la fallecida Vera y de Dani Miran, esposo de Lishi Miran-Lavi, residente de Nahal Oz y sobreviviente del cautiverio de (la organización terrorista palestina) Hamás durante 738 días”, dijo.

Miran, de 46 años, fue secuestrado durante la Masacre del 7 de Octubre por terroristas de Hamás en su kibutz.

Dijo que durante su cautiverio y tras su liberación, se enteró de todo lo que se hizo por los rehenes: las ceremonias de víspera del Shabat que organizaba cada viernes Nahal Oz en la Plaza de los Rehenes, las concentraciones semanales, las jornadas de protesta y las marchas.

Miran afirmó que quiere que se les siga brindando el mismo apoyo a las familias cuyos seres queridos no han sido liberados, refiriéndose a los cuerpos de los 11 rehenes que aún permanecen en Gaza.

Le pidió a su comunidad de Nahal Oz que haga un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en el kibutz el 7 de Octubre y de todos los que murieron ese día y durante la guerra.

«No tengo palabras para expresar lo conmovido que estoy. En las dos semanas y media que llevo aquí solo he oído una pequeña parte de todo lo que se ha hecho. Cómo, en medio del dolor, la devastación y el trauma, se unieron para apoyar a mi familia. Por ello, les doy las gracias de corazón», dijo Miran.

Aseguró que los quiere a todos los presentes y que tiene la esperanza y la fe que las cosas irán bien, a pesar de todo lo que han pasado.