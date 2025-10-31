Israel elimina a un terrorista palestino que se acercaba a sus tropas pese a las advertencias en contrario

Itongadol/Agencia AJN.- Un terrorista palestino que se acercaba a las tropas israelíes en Jabalia, al norte de Gaza, pese a las advertencias en contrario fue abatido.

Según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), las tropas intentaron «alejar» al terrorista, pero este, ignorando las advertencias, continuaba acercándose y «representaba una amenaza inminente», así que abrieron fuego.

Las FDI permanecen desplegadas en Gaza «de conformidad con el acuerdo de alto el fuego y continuarán operando para eliminar cualquier amenaza inmediata», añadieron en un comunicado.

Ayer, el jefe del Estado Mayor, teniente general Eyal Zamir, advirtió que el Ejército está preparado para volver a combatir en cualquier frente y que, de ser necesario, actuará con “una fuerza mucho mayor” a la empleada durante los últimos dos años de guerra.

“Mostraremos cero paciencia ante cualquier amenaza que surja. Creeremos en un enemigo que declare su intención de hacernos daño y lo destruiremos”, afirmó en una ceremonia de graduación de cadetes, ante oficiales y familias.

Zamir detalló que la institución mantiene un elevado grado de preparación y capacidades operativas en múltiples escenarios: “Estamos operando en todos los ámbitos incluso ahora, con alta preparación para una campaña tan amplia como se requiera”.

Recalcó además el principio de no tolerancia cuando la seguridad de los ciudadanos israelíes esté en riesgo y sostuvo que eso guiará la actuación militar.

Zamir subrayó la voluntad institucional de mantener “la libertad de acción” necesaria para neutralizar amenazas y proteger a la población.

Fuentes militares señalaron que la referencia a “una fuerza mucho mayor” puede implicar tanto un incremento en la intensidad de los ataques selectivos como el empleo de campañas más extensas si la escalada lo exigiera.