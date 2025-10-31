Inicio ISRAEL Ministro de Defensa de Israel quiere que las FDI degraden a la exprocuradora general militar

Ministro de Defensa de Israel quiere que las FDI degraden a la exprocuradora general militar

Por IG
0 Comentarios

Itongadol/Agencia AJN.- El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunció su intención de degradar a la exprocuradora general de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), mayor general Yifat Tomer-Yerushalmi, por su participación en la filtración a los medios de prensa del video de Sde Teiman.

“Se tomarán todas las sanciones pertinentes contra ella, principalmente la degradación”, declaró en un comunicado.

Según los protocolos de las FDI, solo un tribunal militar, un tribunal militar especial o el jefe del Estado Mayor pueden degradar a oficiales superiores. El ministro de Defensa no tiene dicha autoridad.

“Quien difunda falsamente acusaciones de asesinato ritual contra soldados de las FDI y anteponga el bienestar de los terroristas de la Fuerza Nukhba al suyo propio no es digno de vestir el uniforme de las FDI y debe ir a prisión”, declaró Katz.

“Me aseguraré de que se lleve a cabo una investigación exhaustiva. Cualquiera que resulte involucrado en esta acusación de libelo de sangre será expulsado y pagará un alto precio”, añadió.

Katz había declarado anteriormente que destituiría a Tomer-Yerushalmi, aunque no está claro si tiene la autoridad para hacerlo. De todos modos, esta se reunió esta mañana con el jefe del Estado Mayor de las FDI, teniente general Eyal Zamir, y presentó su renuncia.

Las FDI señalaron que este “aceptó su solicitud de finalizar el cargo de manera inmediata y actuará para estabilizar la Procuración General Militar y proteger a los soldados”.

“El jefe del Estado Mayor confía en que se llevará a cabo una investigación exhaustiva para descubrir la verdad”, afirmó el comunicado.

La funcionaria se encontraba de licencia desde principios de esta semana, cuando la Policía abrió una investigación sobre esa filtración.

Según los reportes, la abogada había redactado su carta de renuncia el día anterior, en la que reconoció su responsabilidad.

También te puede interesar

EE.UU. Jefe del Estado Mayor Conjunto llega a...

El Kibutz Nir Oz cierra un capítulo doloroso:...

Con la participación de más de 20.000 personas...

La abogada principal de las IDF renuncia en...

Secretario de Energía de EE.UU. cancela visita a...

Congreso Sionista Mundial retrasa la votación de los...

Israel anunció que los restos de los rehenes...

Jefe del Estado Mayor de las IDF: «Las...

Israel. Cuando la música vuelve a tomar vida....

Los ataúdes entregados por Hamás llegan al centro...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más