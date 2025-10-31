Arrestan a un adolescente arabeisraelí por tratar de ayudar a Hamás e ISIS a cometer atentados

Itongadol/Agencia AJN.- La Policía prepara la acusación contra un adolescente arabeisraelí de 14 años, originario de Jaffa, por tratar de ayudar al ISIS y a Hamás, anunciaron las autoridades tras presentar la declaración de la Fiscalía contra el menor.

El adolescente contactó a miembros de ambas organizaciones terroristas con videos y fotos de edificios «vinculados a las fuerzas de seguridad» de Israel. También intentó fabricar explosivos para ayudar a los terroristas, afirmó la Policía.

El adolescente fue arrestado en Ramala el 17 de octubre tras “realizar varias tareas para una entidad extranjera hostil”, según la Policía. Su detención ha sido prorrogada en varias ocasiones por la Corte de Magistrados de Tel Aviv.

Detectives de la Unidad de Investigaciones y de Inteligencia de la Policía del Distrito de Tel Aviv han estado llevando a cabo una investigación encubierta sobre el joven durante las últimas semanas, la cual estuvo sujeta a secreto de sumario hasta que este fue levantado hoy.

En agosto, la Fiscalía del Distrito de Jerusalem imputó a un árabe israelí y a su hijo de planear múltiples atentados terroristas a lo largo de varios años.

Walid y Nidal Shaheen, arrestados a fines de junio, intentaron asesinar a un piloto de la Fuerza Aérea en su casa de Modiin, disparar contra una discoteca en Rishon Lezion y perpetrar un atentado contra las fuerzas de seguridad en el puesto de control de Qalandiya.

Nidal, de 21 años, nació de madre judía y se convirtió al islam, según medios israelíes. Al parecer, fue convencido de comenzar a planear atentados con su padre tras no cumplir los requisitos para un puesto de combate en las Fuerzas de Defensa de Israel.

Walid, de 43, ya había perpetrado un tiroteo contra el puesto de control de Qalandiya, según la Fiscalía, en el que disparó decenas de balas contra las fuerzas de seguridad estacionadas allí y luego huyó del lugar.