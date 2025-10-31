Solo soldados musulmanes integrarán la fuerza de paz en Gaza

Itongadol/Agencia AJN.- Según informó el Telegraph, los soldados que serán desplegados en Gaza como parte de una futura fuerza de paz estarán compuestos exclusivamente por efectivos musulmanes. La decisión, que aún está en etapa de planificación, surge en el marco del acuerdo de alto el fuego impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump.

Aunque la tregua fue mediada por Washington, la seguridad y supervisión del cumplimiento recaerán en países de la región, que asumirán la tarea de estabilizar el territorio palestino tras el retiro de Hamás.

El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, confirmó que el lunes se realizará en Estambul una reunión de cancilleres de varios países musulmanes para discutir la situación en Gaza y los pasos a seguir.

Según Fidan, la reunión —en la que participaron Turquía, Qatar, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Pakistán e Indonesia— se centró en la posible “fuerza de estabilidad” que podría desplegarse en la Franja una vez consolidado el alto el fuego.

“Los temas que se están debatiendo ahora son cómo avanzar hacia la segunda etapa: la fuerza de estabilidad”, señaló Fidan.

Algunos analistas han especulado que Indonesia, que en los últimos meses ha mostrado un acercamiento diplomático hacia Israel, podría desempeñar un papel relevante en la misión.

De acuerdo con fuentes diplomáticas citadas por el medio británico, todavía se debate el mandato exacto de la fuerza, y no está claro si será responsable del desarme de Hamás o si simplemente actuará como fuerza policial una vez que el grupo terrorista haya cedido el control de la Franja.