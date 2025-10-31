Ex funcionario del Mossad: Qatar «conquistó Occidente» y busca restaurar el imperio islámico

Itongadol/Agencia AJN.- Qatar «conquistó Occidente» y está construyendo infraestructura para restaurar el imperio islámico, afirmó el exjefe de la División de Guerra Económica del Mossad, Udi Levy, en una conferencia sobre lucha contra el terrorismo.

Habló sobre su participación en redes de influencia y organizaciones de financiamiento y pidió una estrategia occidental renovada.

«El hecho mismo que Qatar no sea un foco central es en realidad la mayor insignia del éxito de los qataríes. Es una prueba de que su política durante las últimas décadas ha logrado una victoria completa», afirmó Levy.

«Qatar ha logrado -y perdónenme por usar un término tan pomposo- conquistar Occidente, incluido el Estado de Israel. Una conquista no necesariamente implica tomar territorio; también la capacidad de paralizar los procesos de toma de decisiones de tu enemigo. Y eso es precisamente lo que Qatar está logrando», añadió.

«Al mismo tiempo, ha construido, está construyendo y seguirá construyendo toda infraestructura posible para transformar Occidente cultural, social y económicamente con el fin de cumplir la doctrina de los Hermanos Musulmanes de restaurar el imperio islámico», destacó Levy.

A su juicio, con «gran ingenio» y «la importante ayuda de diversos actores judíos e israelíes de diferentes ámbitos, incluyendo activistas, lobistas, expertos en alta tecnología y seguridad, asesores financieros y personas que influyen en los tomadores de decisiones», Qatar ha «logrado controlar activos estratégicos en Occidente, Israel, África y Sudamérica».

Levy detalló que estos activos incluyen centros culturales y deportivos, grandes corporaciones, bancos, cadenas de moda y otras entidades que pueden influir en la opinión pública y los tomadores de decisiones.

«Han penetrado en universidades e instituciones educativas, que son las fuentes más importantes de influencia sobre la próxima generación, los futuros líderes y los formadores de opinión pública. Dirigen una red global de propaganda que ha entrado en todos los hogares del mundo», afirmó.

“Sobornaron a todos los líderes y actores que podían contribuir a sus intereses y, sobre todo, neutralizaron cualquier posible acción en su contra, volviéndose prácticamente intocables”, continuó Levy.

“Al mismo tiempo, activaron todos los medios posibles para realizar ataques terroristas, desestabilizar regímenes y propagar el islam radical, que tiene un solo propósito: dañar a Occidente. Y nosotros, como ciegos, caímos en esta trampa y nos convertimos en democracias suicidas, democracias que caminan con los ojos abiertos hacia la pérdida de su independencia”, reprendió.

Levy también criticó la política de Israel hacia Qatar a lo largo de los años: “Desafortunadamente, en mi humilde opinión, el Estado de Israel se ha equivocado desde el principio en su política hacia Qatar, comenzando por permitir el ingreso de dinero a Gaza para fortalecer a (la organización terrorista palestina) Hamás y convirtiendo de facto a Qatar en un mediador central. Documentos encontrados en Gaza demuestran cómo Qatar engañó a todos durante años”.

“Engañaron también al presidente (Donald) Trump: mientras él se esforzaba por ampliar los Acuerdos de Abraham, hicieron todo lo posible por frustrarlos. Qatar se infiltró en los círculos más íntimos del Estado de Israel, incluyendo funcionarios de seguridad y altos cargos de liderazgo, e influyó significativamente en la toma de decisiones cruciales de Israel. El único consuelo, si es que se le puede llamar así, es que no solo actuaron en Israel, sino también en Occidente y los Estados Unidos”, afirmó.

«Qatar fue responsable, junto con Irán, de la Masacre del 7 de Octubre. Si el 8 de octubre el Estado de Israel hubiera anunciado al mundo que Qatar tenía 48 horas para asegurar la liberación de los rehenes, con una clara amenaza a la estabilidad del reino, sus líderes y la cúpula de Hamás, es probable que la opinión pública mundial hubiera reaccionado de forma muy distinta a como lo hace hoy», declaró Levy.

«En aquel entonces, el mundo le concedió a Israel todo lo que pidió, ante las horribles imágenes de destrucción, asesinatos y violaciones. Pero Israel optó por apoyar a Hamás, por continuar la política que había seguido durante años, y al hacerlo, quizá selló el destino de la campaña de Gaza, por no hablar del destino de los rehenes», sentenció.

«Hago un llamado, especialmente a la luz del ataque en Qatar, a formular una nueva estrategia hacia los qataríes, una estrategia de elección: elijan entre la puerta abierta de Occidente y su involucramiento en los esfuerzos por socavar todos los valores de Occidente», concluyó Levy.