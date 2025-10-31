Inicio MEDIO ORIENTE Israel se prepara para recibir esta noche los restos de otro rehén asesinado

Israel se prepara para recibir esta noche los restos de otro rehén asesinado

Por Gustavo Beron
0 Comentarios

Itongadol/Agencia AJN.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se están preparando para la posible repatriación de los restos de un rehén asesinado en Gaza el viernes por la noche, informó la emisora ​​pública israelí KAN News.

Esto ocurre después de que los rehenes asesinados, Amiram Cooper y Sahar Baruch, fueran devueltos a Israel el jueves por la noche.

Los restos de los dos rehenes asesinados fueron trasladados a territorio israelí por las FDI y el Shin Bet el jueves por la tarde, justo antes de las 17:30, según informó la Oficina del Primer Ministro, y fueron identificados en el Instituto Nacional de Medicina Forense.

El martes, las FDI publicaron imágenes del nuevo entierro y el escenificado descubrimiento de los restos del rehén asesinado Ofir Tzarfati, organizado por Hamás.

El vídeo, grabado por un dron de las FDI que se encontraba en la zona, muestra a miembros de Hamás colocando los restos de Tzarfati en un hoyo recién excavado antes de cubrirlos con tierra.

También te puede interesar

Ex funcionario del Mossad: Qatar «conquistó Occidente» y...

Solo soldados musulmanes integrarán la fuerza de paz...

Quiénes son los once rehenes cuyos cuerpos permanecen...

Israel elimina a un operativo de Hezbollah en...

Israel devuelve 30 cuerpos palestinos a Gaza tras...

Con Hezbollah rearmándose, Israel empieza a perder la...

Irán. ONU: La represión se agravó tras la...

Secretario de Energía de EE.UU. cancela visita a...

Hamás tiene 24 horas para retirarse de la...

Israel: Un joven religioso murió tras caer de...

ytdtrtr

Este sitio utiliza cookies para mejorar la experiencia de usuario. Aceptar Ver más