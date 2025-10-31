Israel se prepara para recibir esta noche los restos de otro rehén asesinado

Itongadol/Agencia AJN.- Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) se están preparando para la posible repatriación de los restos de un rehén asesinado en Gaza el viernes por la noche, informó la emisora ​​pública israelí KAN News.

Esto ocurre después de que los rehenes asesinados, Amiram Cooper y Sahar Baruch, fueran devueltos a Israel el jueves por la noche.

Los restos de los dos rehenes asesinados fueron trasladados a territorio israelí por las FDI y el Shin Bet el jueves por la tarde, justo antes de las 17:30, según informó la Oficina del Primer Ministro, y fueron identificados en el Instituto Nacional de Medicina Forense.

El martes, las FDI publicaron imágenes del nuevo entierro y el escenificado descubrimiento de los restos del rehén asesinado Ofir Tzarfati, organizado por Hamás.

El vídeo, grabado por un dron de las FDI que se encontraba en la zona, muestra a miembros de Hamás colocando los restos de Tzarfati en un hoyo recién excavado antes de cubrirlos con tierra.