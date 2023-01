Regresaron los médicos israelíes que trataron a cientos de niños y adultos en Brasil y Guatemala

Itongadol.- Regresaron a Israel los doctores del Hospital Ichilov, el más importante de Tel Aviv, que fueron parte de la delegación humanitaria que trató a cientos de niños y adultos en Guatemala y Brasil.

El director para Latinoamérica de la Cancillería israelí, Jonathan Peled, en relación al regreso de los profesionales, expresó: »Hoy recibimos en el Ministerio de Asuntos Exteriores a doctores del hospital Ichilov que fueron parte de la delegación humanitaria encabezada por Ronit Almog».

La delegación »trató a cientos de niños, mujeres y hombres de comunidades de Brasil y Guatemala, gracias a MASHAV», afirmó Peled.

MASHAV, que organizó la misión, es la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo encargada de formular, transportar e implementar la política de ayuda exterior del Estado de Israel.

»Son un orgullo para Israel», concluyó el director para Latinoamérica de la Cancillería israelí.

Tali Natapov, diplomática de la cancillería israelí, destacó: »¡Los médicos israelíes están salvando vidas y brindando atención médica a miles de personas en todo el mundo!».

Israeli doctors are saving lives and bringing medical care to thousands around the world! 🧑‍⚕️🌎 Dr. Ronit Almog & her team from @tasmc1 just returned from 🇧🇷 where they treated women & children with help from @MASHAVisrael. Truly Inspiring! pic.twitter.com/g0q2E7Bwew

— Tali Natapov (@tali_nat) January 17, 2023